Abenteuer und Mundart

Swisttal. Die Swisttaler Lesetage an besonderen Orten für Erwachsene und für Kinder. Neun Lesungen, drei davon für Kinder, zwischen dem 30. September und 18. Oktober mit abenteuerlichen Geschichten, historischen Einblicken und rheinischen Redensarten.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 06.09.2019

Im Herbst lädt die Gemeinde Swisttal zum vierten Mal zu den Lesetagen an besonderen Orten ein. Bei der neuen Auflage mit insgesamt neun Lesungen, drei davon für Kinder, werden die Autoren zwischen dem 30. September und 18. Oktober ihre Zuhörer fesseln mit abenteuerlichen Geschichten, historischen Einblicken und rheinischen Redensarten.

Der Eintritt ist frei dank der Förderung durch die Städte- und Gemeinden-Stiftung der Kreissparkasse Köln im Rhein-Sieg-Kreis. Bei drei Veranstaltungen ist aufgrund der geringen Platzzahl eine Reservierung unter 0 22 55/30 98 12 dringend erforderlich.

Die Veranstaltungen: Montag, 30. September: 19 Uhr, Pfarrkirche Ludendorf: Der Ludendorfer Autor und ehemalige Lehrer Peter Wißkirchen liest aus „Christus kam bis Ludendorf“, anschließend Gespräch mit dem Autor im benachbarten Dorfhaus. Mittwoch, 2. Oktober: 19 Uhr, Pfarrscheune Ollheim: Der Bonner Autor Jakob Bedford liest aus seinem historischen Thriller „Abtrünniges Blut“, in dem es um Serienmorde im London des Jahres 1748 geht. Reservierung erforderlich. Freitag, 4. Oktober: 19 Uhr, Burg Odendorf: Der Journalist Günter Müchler liest aus seinem Buch „Napoleon- Revolutionär auf dem Kaiserthron“. Reservierung erforderlich. Samstag, 5. Oktober: 16 Uhr, Birkenhof in Essig: Für Kinder Lesung und szenisches Spiel mit Pferden zum Buch „Wilde Horde – Die Pferde im Wald“ von Katrin Tempel. Dienstag, 8. Oktober: 19 Uhr, Scheune Garus in Heimerzheim: GA-Redakteur und Autor Jörg Manhold liest mit dem Sprachwissenschaftler Georg Cornelissen aus dem Buch „Rheinisch für Fortgeschrittene – Handbuch der rheinischen Lebensart“. Musik mit der Heimerzheimer Mundartband „Jood Jemisch“. Reservierung erforderlich. Freitag, 11. Oktober: 19 Uhr, Schloss Miel: Autor Udo Weinbörner liest aus seinem Schillerroman „Die Stunde der Räuber“. Klavierbegleitung von Esther Gräfin von Schwerin mit Stücken von J. S. Bach. Reservierung erforderlich. Samstag, 12. Oktober: 16 Uhr, Nabu Naturschutzzentrum Dünstekoven: Gudrun König liest für Kinder aus „Herr Frosch und Frau Kröte auf Wanderschaft“, Peter Meyer vom Nabu beantwortet Fragen. Sonntag, 12. Oktober: 19 Uhr, Burg Kriegshoven in Heimerzheim: Ahnenforscherin Angelika Hansen liest aus ihrem Buch „Suchet, so werdet ihr finden“ über ihre Spurensuche nach dem Enkel des Reformators Luther. Freitag, 18. Oktober: 16 Uhr, Altes Kloster Heimerzheim: Autor Florian Richter liest aus seinem Buch „Mats und die Rennwürmer“.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen in der Programmbroschüre und auf der Gemeindeseite www.swisttal.de.