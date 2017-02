Neue Haltestellen in Odendorf

02.02.2017 SWISTTAL-ODENDORF. Der Transport von Einkäufen ist für Swisttaler ohne Auto jetzt erheblich einfacher: Im Gewerbepark Odendorf, beim Getränkemarkt, Aldi und Rossmann sind neue zusätzliche Haltestelle für den Swisttaler Landhüpfer Linie 747 und den Ortsbus Odendorf Linie 748 eingerichtet worden.

Gleich vier Fahrgäste stiegen an der neuen Haltestelle im Odendorfer Gewerbepark aus dem Swisttaler Landhüpfer Linie 747. „Das war nicht bestellt“, wie Marcus Schaefer vom Fachbereich Verkehr und Mobilität des Rhein-Sieg-Kreises am Mittwoch dazu anmerkte. Erst tags zuvor war gleich bei Getränkemarkt, Aldi und Rossmann die neue zusätzliche Haltestelle für den Swisttaler Landhüpfer Linie 747 und den Ortsbus Odendorf Linie 748 eingerichtet worden. So können Einkäufe jetzt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leichter erledigt werden. „Näher dran geht wirklich nicht mehr“, stellten Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner und Ortsvorsteherin Elisabeth Kümpel fest.

Unter den Fahrgästen war zufällig auch Ursula Klug. Sie gehöre zu denjenigen, die sich mit Eingaben für die Einrichtung dieser zusätzlichen Haltestelle eingesetzt hatten, erzählte die Erfstädterin, die sich die meiste Zeit bei ihrem Sohn in Miel aufhält. „Voll bepackt mit Einkäufen ging das mit den Haltestellen weiter weg gar nicht“, sagte sie.

Die neue zusätzliche Haltestelle sei nicht nur Wunsch vieler Bürger und der Gemeinde, sondern auch Ziel des zuständigen Fachbereichs des Rhein-Sieg-Kreises und der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) gewesen, wie deren Vertreter Schaefer und Torsten Weber betonten. Sie dankten der Gemeinde, die „ganz schnell die baulichen Voraussetzungen“ für die neue Haltestelle Gewerbepark geschaffen habe.

Zugleich sei auch das Neubaugebiet durch die zwei weiteren neuen Haltestellen „Bendenweg I“ und „Bendenweg II“ der Ortsbuslinie 748 an den Odendorfer Bahnhof angebunden, wie Bürgermeisterin Kalkbrenner sich freute. Darüber hinaus können Fahrgäste des Swisttaler Landhüpfers die zusätzliche Haltestelle „Odendorf Bahnhof Nord“ zur Weiterreise mit der Bahnlinie S 23 Euskirchen-Bonn nutzen.

Der Swisttaler Landhüpfer Linie 747 verkehrt werktags und am Wochenende zwischen dem Bahnhof Odendorf und dem Rheinbacher Bahnhof. Diese Kleinbuslinie verbindet die Orte Odendorf, Essig, Ludendorf, Miel, Buschhoven und Morenhoven mit dem Bahnhof Rheinbach.

Die Linie 748 verkehrt innerhalb Odendorfs. Beide Linien verkehren stündlich, die Abfahrtszeiten werden aufgrund der jetzt veränderten Linienführung geringfügig angepasst. Im Mini-Fahrplan sind die zusätzlichen Haltestellen „aufgrund der unterjährigen Änderung“ noch nicht enthalten, so RVK-Gebietsmanager Weber.

Weitere Infos gibt es unter www.rvk.de oder der RVK-Servicenummer 01 80/6 13 13 13. (Gerda Saxler-Schmidt)