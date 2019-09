Aus Seniorenzentrum verschwunden

Swisttal. Seit Ende Juni wurde eine Frau aus Swisttal-Buschhoven vermisst. Die Polizei fahndete mit einem Foto nach der 72-Jährigen. Nun haben die Ermittler mitgeteilt, dass die Frau tot aufgefunden wurde.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.09.2019

Die 72-jährige Nina W. aus Swisttal-Buschhoven, die seit Ende Juni vermisst wurde, ist tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Am 17. August hatten Spaziergänger in einem Waldstück nahe der Bundesstraße 56 bei Buschhoven eine Tote gefunden. Den Ermittlern zufolge handelte es sich dabei um die vermisste Frau. Hinweise auf ein Fremdverschulden habe es nicht gegeben.

Die 72-Jährige war am 26. Juni zuletzt gesehen, als sie von ihrer Wohnung im Seniorenzentrum Am Tannenwald in Richtung Buschhoven Ort unterwegs war. Bei der Suche nach der Frau setzte Polizei auch einen Hubschrauber sowie einen Mantrailerhund ein. Zudem suchten die Beamten mit einem Foto nach der Frau.