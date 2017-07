Swisttal-Odendorf. Flaschen, Scherben und ein alter Fernseher liegen herum, die Mülleimer sind umgetreten: Die Swisttaler SPD kritisiert Vandalismus und Vermüllung am Bahnhof Odendorf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.07.2017

Erschreckt und verärgert zeigen sich die Odendorfer SPD-Ratsmitglieder Gisela Hein, Hartmut Benthin und Paul Adams vom Vandalismus und der Vermüllung am Bahnhof Odendorf.

„Scheiben der Wartehäuschen auf den Bahnsteigen sind kaputt, Mülleimer wurden umgetreten, und ein aufgebrochener Zigarettenautomat steht wohl schon seit Wochen als Mahnmal des Vandalismus vor dem Bahnsteig, ohne dass sich jemand darum kümmert, die Schäden zu beseitigen“, so die SPD. Die drei Ratsmitglieder haben Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner in einem Schreiben aufgefordert, den Automatenbetreiber zum Abbau zu drängen oder dies vom Bauhof durchführen und in Rechnung stellen zu lassen. Außerdem möge sie mit der DB AG und der Polizei beraten, ob und wie auf die Vandalismus-Probleme am Odendorfer Bahnhof reagiert werden könne.

Das schlimme Erscheinungsbild werde komplettiert von überfüllten Glascontainern, die dazu führen, dass der Gehweg, den täglich Hunderte von Bürgern und viele Schulkinder nutzten, von Scherben übersät sei. Hinter dem Klein-Elektro-Container lägen zudem alte Fernseher. „Auch wenn hier Fernseher überhaupt nicht zu entsorgen sind, muss die Verwaltung Druck machen, dass die Container regelmäßig geleert werden und dafür sorgen, dass das Umfeld aufgeräumt wird. Der Bahnhof ist ein Eingangstor unseres Ortes. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Umfeld zerstört und vermüllt wird. Da müssen wir alle ein Auge drauf haben“, erklärt Benthin.