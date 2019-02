Vandalismus in der Schützenstraße

SWISTTAL-HEIMERZHEIM. Bislang unbekannte Täter haben am Montag auf dem Gelände des evangelischen Kindergartens an der Schützenstraße in Heimerzheim randaliert. Unter anderem zündeten sie einen Tisch an.

Mehrere Unbekannte sind am Montag in der Zeit zwischen 16.30 und 23.30 Uhr auf das Gelände des evangelischen Kindergartens an der Schützenstraße in Heimerzheim eingedrungen. Sie packten sich einen aus Holzpaletten gezimmerten Tisch, hoben ihn über den etwa 1,30 Meter hohen Zaun und zündeten ihn auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten an. Die Feuerwehr Heimerzheim ließ das Feuer kontrolliert abbrennen. Hinweise an die Polizei unter 0228/150.