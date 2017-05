Nachwuchs bei Rot-Weiß Dünstekoven

Swisttal-Dünstekoven. Das DFB-Mobil macht mit zwei Trainern Station bei Rot-Weiß Dünstekoven. Die jungen Kicker sind mit Freude bei der Sache.

Von zop, 22.05.2017

Man kann nicht unbedingt davon sprechen, dass der Fußball hierzulande unter Nachwuchsproblemen leidet. Aber man kann auch noch mehr für die erfolgreichen Kicker von morgen tun. Vor allem, wenn es darum geht, das sportliche Engagement in den vielen kleinen Vereinen, auch im ländlichen Raum, wo oft ehrenamtliche und unlizenzierte Coaches das Training übernehmen, zu fördern.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das 2009 erkannt und reist seitdem mit seiner Initiative „DFB Mobil“ durch die Republik. „Mobil“ ist wörtlich zu nehmen: In einem mit Informations- und Unterrichtsmaterial rund um den Ball bis unters Dach vollgestopften Transporter stattete ein Team des DFB am Freitag auch Rot-Weiß Dünstekoven einen Besuch ab und verbreitete auf der Sportanlage am Waldrand fast ein bisschen Bundesliga-Atmosphäre. Mit an Bord des DFB-Mobils waren nämlich auch zwei lizenzierte Fußballlehrer, die gemeinsam mit den Vereinstrainern aus Dünstekoven ein hochklassiges Demotraining nach DFB-Standards durchführten, dem eine ausführliche Analyse folgte. Im Gespräch mit den Verbandsprofis konnten sich die Dünstekovener wertvolle Tipps für die Trainingspraxis vor Ort holen. Im Anschluss informierte der DFB in einem Vortrag über verschiedenste aktuelle Themen aus der Fußballwelt, unter anderem auch darüber, welche Möglichkeiten sich für Freiwillige im Amateurfußball bieten. Obwohl es das Wetter mit Spielern und Zuschauern wahrlich nicht besonders gut meinte, ging die Dünstekovener Fußballjugend mit viel Freude und Engagement den verschiedenen Trainingseinheiten nach.

Für den Sportlichen Leiter des Vereins, Dirk Illgner, den Jugendleiter Ralf Ellmer und die Jugendtrainer Egon Scheunemann, Philipp Geiben, Mano Bung und Tom Melchior war die Veranstaltung ein voller Erfolg. „Das war ein Highlight für die Kinder, es hat allen etwas gebracht“, sagte Ellmer. Er will die Aktion jedenfalls wiederholen und das DFB-Mobil nochmals nach Dünstekoven kommen lassen.⋌