Swisttal. Wegen der Hitze und der Trockenheit appellieren die Gemeinde Swisttal, die Stadt Euskirchen und E-Regio an die Bürger, Wasser zu sparen. Aber auch Verbote sind in Vorbereitung.

Die Hitze und ungewöhnlich lange Trockenheit lassen den Wasserverbrauch rasant steigen. Deshalb rufen die Stadt Euskirchen, die Gemeinde Swisttal und e-regio dringend zum Wassersparen auf.

Seit Wochen Sonnenschein und Hitze. Das hat auch Auswirkungen auf die Wasserversorgung. E-Regio, im Auftrag des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen Swisttal (WES) für die Trinkwasserversorgung zuständig, fordert die Bürger daher dringend auf, die Situation ernst zu nehmen und Wasser zu sparen. Wasserverbrauch, der nicht zwingend notwendig ist, sollte reduziert werden, stellt das Unternehmen fest. Dazu gehöre die Bewässerung von Gärten oder Grünflächen ebenso wie das Neubefüllen von Pools und Reinigungsarbeiten im Außenbereich.

Zwei Brunnen sind bereits stillgelegt

Der Juli, eigentlich der regenreichste Monat des Jahres, war ungewöhnlich trocken. In Verbindung mit den hohen Temperaturen lag der Wasserverbrauch an vielen Tagen um fast 65 Prozent höher als an einem normalen Sommertag. Das hat Folgen: Im Versorgungsgebiet ist der Grundwasserpegel an einzelnen Stellen so weit gefallen, dass bereits an zwei Brunnen nicht mehr gefördert werden darf.

Da die anderen Brunnen bereits auf Hochtouren laufen, ist eine vollständige Kompensation durch diese bei der anhaltend heißen Witterung nicht möglich. E-regio prüft derzeit alle möglichen Alternativen.

Um die Situation zu entspannen, kann jeder Einzelne einen Beitrag leisten. E-Regio, die Stadt Euskirchen und die Gemeinde Swisttal rufen erneut dazu auf, äußerst sorgsam mit Wasser umzugehen, damit die Trinkwasserversorgung sowie die Bereitstellung von Löschwasser gesichert bleiben. Die Kommunen bereiten daher kurzfristig den Erlass einer Anordnung vor, um beispielsweise ein Verbot für die Befüllung von Pools oder das Waschen von Autos auszusprechen.

Leichte Braunfärbung des Wassers

Durch die bereits jetzt eingeleiteten Maßnahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung kann es derzeit an einigen Orten zu einer leichten Braunfärbung des Wassers kommen. Dabei handelt es sich lediglich um Eisenoxid, das sich mit der Zeit in den Leitungen ablagert. Das Wasser ist laut e-regio gesundheitlich unbedenklich.

Selbst das Bewässern von Bäumen solle nicht durch wertvolles Trinkwasser, sondern durch aufgefangenes Regenwasser oder Zisternen erfolgen.