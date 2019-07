Demo vor Ratssitzung der Gemeinde

Klima-Demo vor dem Ludendorfer Rathaus in Swisttal.

SWISTTAL. Vertreter der "Fridays for Future"-Bewegung haben am Dienstagabend vor der Ratssitzung in Swisttal demonstriert und die Ausrufung des Klimanotstands gefordert. Die hatten auch die Grünen vorgeschlagen - jedoch ohne Erfolg.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 03.07.2019

Durch ein Spalier von Klimaschutz-Demonstranten führte der Weg zur jüngsten Ratssitzung ins Rathaus der Gemeinde Swisttal. Ihre Forderungen riefen sie die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in Sprechchören wie: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“

Die Demonstranten gehörten zu den „Parents for Future“ mit Kindern und Eltern aus den drei Kommunen Bornheim, Swisttal und Weilerswist. Wie Organisatorin Angela Austermann erklärte, die mit ihrem elfjährigen Sohn und Ehemann gekommen war, war die Kundgebung kurzfristig ins Leben gerufen worden, um den Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen zur „Ausrufung des Klimanotstandes in Swisttal“ zu unterstreichen. Die sicht- und hörbare Unterstützung des Grünen-Antrags sei der Gruppe auch wichtig, weil Austermanns eigener Bürgerantrag für eine Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses (HFB) wenige zuvor „auf die lange Bank geschoben wurde“, wie sie selbst sagte.

Auch in Bonn wurde Ende Mai im Ratssaal demonstriert.

