Dank an Ehrenamtliche

SWISTTAL-LUDENDORF. Sie stehen uneigennützig für die belange anderer ein. Jetzt können freiwilligen Helfer landesweit mehr als 4200 Vergünstigungen nutzen.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 26.05.2019

Premiere im Swisttaler Rathaus: Erstmals hat Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner die neue Ehrenamtskarten ausgegeben. Von den knapp 50 Antragsstellern war etwa die Hälfte gekommen, um die Karten persönlich abzuholen. Eine besonders große Gruppe stellte die Freiwillige Feuerwehr. Aber auch Messdienerinnen und Engagierte aus dem sozialen Bereich wie Helferinnen des Altentreffs im Alten Kloster Heimerzheim.

Mit der Ehrenamtskarte können die engagierten Bürger der Gemeinde Swisttal in ganz Nordrhein-Westfalen mehr als 4200 Vergünstigungen nutzen. In Swisttal haben sich bis dato sieben weitere Kooperationspartner angeschlossen, und zwar die Antonius-Apotheke Buschhoven, Behring-Apotheke Odendorf, Klosterapotheke Heimerzheim, DEVK-Versicherung Heimerzheim, Rhein-Voreifel-Touristik mit Sitz in Wachtberg, das Hotel Weidenbrück in Heimerzheim und das Restaurant „Zur Post“ in Miel.

Bürgermeisterin Kalkbrenner und der Beigeordnete Hans Dieter Wirtz hoffen mit Silke Adamek, Ansprechpartnerin in der Gemeindeverwaltung für die Ehrenamtskarte, dass weitere Kooperationspartner hinzukommen.

Seit 1. April haben altersunabhängig diejenigen Swisttaler Anspruch auf die NRW-Ehrenamtskarte, die sich seit zwei Jahren ohne Vergütung oder pauschale Aufwandsentschädigung an mindestens fünf Stunden pro Woche beziehungsweise 250 Stunden pro Jahr für das Gemeinwohl engagieren. Darüber hinaus alle Aktiven der Feuerwehr sowie unabhängig von der Stundenzahl auch junge Leute mit JugendleiterCard (JuLeiCa), die nachweisen, dass sie seit mindestens sechs Monaten ehrenamtliche Tätigkeiten in der Gemeinde Swisttal leisten. Mit der NRW-Ehrenamtskarte können sie die Angebote öffentlicher, gemeinnütziger und privater Einrichtungen vergünstigt nutzen.