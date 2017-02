Swisttal muss Gebäude sanieren

Investiert werden muss in die Grundschule Odendorf. Sie muss erweitert und die Fenster saniert werden. ARCHIVFOTO: AXEL VOGEL

Swisttal. Ob Sport- oder Schwimmhalle oder Schulen: Swisttal muss gemeindeeigenen Gebäude energetisch sanieren. Die Verwaltung prüft nun, ob es Finanzhilfen aus dem Programm „Kommunaler Klimaschutz NRW“ gibt.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 12.02.2017

„Zwei dicke Brocken“ an notwendigen energetischen Sanierungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden möchten die Fraktionen im Swisttaler Rat aus dem Landesförderprogramm „Kommunaler Klimaschutz NRW“ mit 80 Prozent fördern lassen und so den Haushalt entlasten: die geplante energetische Sanierung der Sporthalle Heimerzheim, für die der Haushaltsansatz 400 000 Euro beträgt, und die energetische Sanierung der Schwimmhalle, für die es noch keinen Haushaltsansatz gibt.

Einstimmig folgten die Fraktionen im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss (HFB) dem entsprechenden Antrag der SPD, die Fördermöglichkeiten durch die Verwaltung prüfen zu lassen. „Sinnvoll wäre es, das Ergebnis bis zur nächsten Schulausschuss-Sitzung zu haben“, sagte Tobias Leuning (SPD). Diese ist für den 29. März vorgesehen.

Mit dem Projektaufruf „Kommunaler Klimaschutz NRW“ des nordrhein-westfälischen Landesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz biete sich die Möglichkeit, eine 80-prozentige Förderung für energetische Sanierungen zu erhalten, die sich aus dem integrierten Klimaschutzkonzept ableiten lassen, so die SPD. Die beiden geplanten Maßnahmen seien sinnvoll, aber auch sehr kostenintensiv.

Eine Förderung würde den Haushalt der Gemeinde spürbar entlasten und die Umsetzung der Maßnahmen garantieren. Als erstes Antragsfenster nennt die SPD den 16. März und als zweites den 22. Juni 2017. Aktuell weist der Swisttaler Haushaltsplan 2017 nach Angaben der Verwaltung einen geplanten Fehlbetrag von 1 657 358 Euro aus. Diesen geplanten Fehlbetrag habe die Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises aufgrund des geplanten ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2023 genehmigt. Allerdings prognostiziert die Verwaltung für 2017 eine Ergebnisverschlechterung um mindestens 150 000 Euro gegenüber dem geplanten Ergebnis des Haushaltsplans. Darüber hat die Verwaltung den HFB informiert.

Udo Ellmer (Bündnis90/Die Grünen) war aufgefallen, dass in den vergangenen drei Jahren „regelmäßig rund 500 000 Euro Gewerbesteuer zu wenig“ berechnet worden seien. Das sei „merkwürdig“, weil diese sich doch gut berechnen lasse. Das sei aber nicht der Fall, so Fachgebietsleiter Franz Breuer. Man könne sie nicht rein mathematisch mit Sicherheit vorausberechnen.

Der prognostizierte Fehlbetrag von 150 000 Euro sei letztlich ein Betrag, der nicht so dramatisch sei, dass eine Haushaltssperre oder gar ein Nachtragshaushalt notwendig würde, so die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Dennoch sei es „dringend geboten, erste Schritte einzuleiten“.

Dazu schlägt die Verwaltung vor, Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ im Haushaltsjahr 2017 für konsumtive, im Haushalt eingeplante Unterhaltungsmaßnahmen einzusetzen, und nennt dabei als wesentlichste Maßnahme die Fenstersanierung des Verwaltungstrakts und der OGS an der Grundschule Odendorf (140 000 Euro). Der Schulausschuss soll sich in seiner nächsten Sitzung am 29.März mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und einer Prioritätenliste befassen.