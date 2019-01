Junge Frau gerät in Gegenverkehr

Swisttal/Rheinbach. Bei einem Unfall auf der B226 zwischen Swisttal und Rheinbach sind am Montagnachmittag sechs Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine junge Frau war auf die Gegenfahrbahn geraten.

Von Sebastian Meltz, 21.01.2019

Eine junge Frau ist am Montagnachmittag auf der B226 in den Gegenverkehr geraten und mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert. Nach ersten GA-Informationen wurden zwei Personen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Vier weitere Personen wurden leicht verletzt. Zwei Kinder, beide waren in ihren Kindersitzen angeschnallt, blieben unverletzt.

Weshalb die junge Frau, die von Odendorf kommend in Richtung Oberdrees unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn geriet, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar. Die Unfallaufnahme läuft, die Teilstrecke ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Weitere Informationen folgen