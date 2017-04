Bonn. Am frühen Samstagabend sind zwei Pkw auf der B56 in Höhe Swisttal-Buschhoven ineinander geprallt. Dabei wurden zwei Frauen verletzt. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden.

23.04.2017

Zu dem Vorfall kam es am Samstagabend gegen 17.20 Uhr. Nach Angaben der Bonner Polizei wollte eine 68-jährige Frau aus Bornheim von der B56 nach links auf die L493 abbiegen und stand mit ihrem Wagen auf der Abbiegespur. Als ein 68-jähriger Bonner an ihr vorbei in Richtung

Bonn weiterfahren wollte, kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der geraden Linie ab und fuhr in den Wagen der Bornheimerin.

Durch den heftigen Aufprall wurden beide Pkw herumgeschleudert und stark beschädigt. Die 68-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär verblieb. Auch die Beifahrerin des Unfallverursachers verletzte sich leicht. An beiden

Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. (ga)