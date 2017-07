Schulsozialarbeit in Swisttal

SWISTTAL. Schulsozialarbeiter bauen Brücken: zwischen den Schülern, aber auch zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. Der Swisttaler Rat hat nun beschlossen, die Sozialarbeiterstelle in der Bildungs- und Teilhabeberatung bis Ende 2018 zu verlängern.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 08.07.2017

Die Sozialarbeiterstelle in der Bildungs- und Teilhabeberatung (BuT) wird bis zum 31. Dezember 2018 verlängert. Das hat der Rat einstimmig beschlossen. Damit verbunden ist, dass der 40-prozentige Eigenanteil der Gemeinde an den Kosten in Höhe von 25 968 Euro im Rahmen der Dringlichkeit in den Haushalt 2018 sowie in das Haushaltssicherungskonzept eingeplant werden soll. Die Gesamtkosten liegen nach Angaben der Verwaltung bei 64 815 Euro. „Eine Verlängerung zu den bisherigen Konditionen ist noch einmal möglich“, sagte Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner. Sie sei froh, dass es zurzeit überhaupt noch die 60-prozentige Förderung gebe.

Als die damals zwei BuT-Schulsozialarbeiter im November 2012 in Swisttal zunächst befristet bis 2014 ihre Arbeit aufgenommen hatten, wurden die Vollzeitstellen noch komplett aus Bundesmitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) finanziert. Im April 2015 hatte der Rat dann die Weiterführung einer BuT-Schulsozialarbeiterstelle bis Jahresende 2017 mit der 60-prozentigen Förderung beschlossen, die jetzt wieder verlängert wird. Per Definition handele es sich beim Eigenanteil allerdings um eine freiwillige Leistung. Die Kommunalaufsicht habe allerdings signalisiert, diese zu tolerieren, wenn die Kommune darstelle, „alle Anstrengungen unternommen“ zu haben, die freiwilligen Leistungen insgesamt zu reduzieren und die besondere Notwendigkeit der Schulsozialarbeit herausstelle.

Soziale Exklusion soll verhindert werden

Über diese besondere Notwendigkeit besteht Einigkeit in allen Swisttaler Ratsfraktionen mit der Verwaltung. Die „Beratung in der Bildungs- und Teilhabe beinhaltet die zielorientierte Jugendarbeit an Schulen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen“, führt die Verwaltung in der Vorlage für die Ratssitzung aus. Sie solle für Chancengleichheit an Bildung und Teilhabe sorgen und somit Bildungsarmut und soziale Exklusion vermeiden oder im günstigsten Fall gar verhindern.

Konkret genannt werden an Aufgaben der BuT-Sozialarbeiter unter anderem Einzelfallhilfe in Kooperation mit der Jugendhilfe, Teilhabemöglichkeiten an Sport und Kultur, Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, spezielle Förderkonzepte wie spezielle Angebote bei Lern- und Verhaltensschwierigkeiten oder „Förderung der Bereitschaft als Voraussetzung zum Lernen zum Beispiel in Form von Fehlzeitenverringerung“.

Insgesamt seien 287 Kinder von den Schulsozialarbeitern erreicht und individuelle Hilfe geleistet worden. In Zahlen waren dies zum Beispiel 737 Einzelanträge allein im Jahr 2014, 753 im Jahr 2015 und 690 im Jahr 2016. Über ihre Arbeit in den Schulen hinaus habe die Sozialarbeiterin auch Aufgaben in Kindergärten wahrgenommen.

Integration von Flüchtlingskindern gefördert

Durch den massiven Anstieg der Flüchtlings- beziehungsweise Asylbewerberzahlen in den Jahren 2015 und 2016 habe sich der Fokus innerhalb der Gemeinde auf die Beratung und Integration von Flüchtlingsfamilien verlegt. So halte die Beraterin in diesem Zusammenhang intensiven Kontakt zu den Helferkreisen der Familien und ermögliche deren derzeit 85 Kindern eine möglichst leichte Integration in den Schulbetrieb. Entsprechende Beratungen leiste sie für alle Familienmitglieder und vermittle zum Beispiel Kindergartenplätze, Ferienfreizeiten, Vereinsmitgliedschaften oder Sprachkurse.

Würde die BuT-Beratung wegfallen, würde nach Schätzung der Verwaltung die Zahl der Anträge um etwa die Hälfte sinken und die Integration von Flüchtlingskindern in Kindergärten und Schulen würde massiv erschwert, da dort dann das Spezialwissen einer Sozialarbeiterin fehlen würde.