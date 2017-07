Vermüllter Radweg

Mit Scherben übersät ist die Fläche unter der Swistbrücke in der Nähe des Kindergartens an der Quellenstraße in Heimerzheim.

SWISTTAL-HEIMERZHEIM. Leere Verpackungen und Plastikbecher im Gebüsch, zerschlagene Glasflaschen auf dem Radweg: Unter einer Brücke am Ortsrand von Heimerzheim treffen sich Jugendliche und hinterlassen Unrat. Anwohner wollen das nicht länger hinnehmen.

Der Radweg, der vom Heimerzheimer Ortskern an der Swist entlang in Richtung Burg Kriegshoven führt, ist bei Radfahrern und Spaziergängern sehr beliebt. Besonders an den Wochenenden ist es jedoch nicht immer einfach, die Stelle unter der L 182 zu passieren. Denn dort, unter der Brücke, liegen häufig Flaschen, Glasscherben und Müll herum. Der Unrat wurde von Jugendlichen und jungen Erwachsenen hinterlassen, die sich dort häufig abends treffen.

Ein Bürger aus Heimerzheim will diesen Zustand nicht länger hinnehmen. Er hat die Gemeinde Swisttal informiert. „Leider verursachen die Jugendlichen nach offensichtlichem Alkoholkonsum erhebliche Verschmutzungen durch liegen gelassenen Müll, besonders an Wochenenden. Diese Zustände werden immer schlimmer“, schreibt er an Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner.

Und weiter: „Leere Verpackungen und Plastikbecher werden im Gebüsch und auf dem Radweg verstreut. Glasflaschen, in denen sich hochprozentiger Alkohol befand, werden unter der Brücke zerschlagen und landen im Bach oder unter der Brücke. Wenn man die Jugendlichen darauf anspricht, ihren Müll wenigstens normal zu entsorgen, erntet man meist noch Beschimpfungen“, schildert der Mann seine Erfahrungen. Auch der Einwand, dass sich im Bach spielende Kinder verletzen könnten, habe nicht geholfen.

Er habe auch schon total betrunkene Kinder im Alter von 14 Jahren und jünger gesehen, und das an einem Sonntagnachmittag. Damals habe er die Polizei angerufen. Diese habe aber mitgeteilt, dass sie für so etwas keine Zeit habe und das Swisttaler Ordnungsamt informieren werde. Diese Stelle habe sich zu einem Schandfleck entwickelt. Der Heimerzheimer meint, Wegschauen werde nicht helfen. Er wünscht sich, dass die Gemeindeverwaltung und der Rat sich dieses Themas annehmen.

Problematik ist bekannt

Der Gemeinde Swisttal sei die Problematik bekannt, sagt Gemeindesprecher Bernd Kreuer. Anwohner der Quellenstraße hätten sich bereits gemeldet. Nun werde man prüfen, was man ordnungsbehördlich machen könne. In Abstimmung mit dem Kreisjugendamt, der Katholischen Jugendagentur und der Polizei werde man nach Lösungen suchen.

Polizeisprecher Frank Piontek sagt, der Polizei seien die Örtlichkeit und die Problematik bekannt. Bisher sei jedoch noch kein Anlass zum Einschreiten gewesen. Seit Mitte Juni habe es eine Beschwerde aus der Nachbarschaft gegeben, dagegen aber drei Beschwerden wegen spätabendlicher Ruhestörung am Spielplatz Peter-Eßer-Platz. Dort findet sich auch häufig Unrat wie Pizzakartons und leere Flaschen in den Anlagen – nicht ganz ungefährlich für spielende Kinder. Grundsätzlich gelte, so Piontek, dass die kommunalen Ordnungsämter für Ruhestörungen zuständig seien. Außerhalb der Dienstzeiten sei natürlich die Polizei zuständig. Dabei sei allerdings zu bedenken, dass die Beamten zuweilen wegen größerer Straftaten und schwerer Unfälle gebunden seien und nicht immer schnell wegen einer Ruhestörung vor Ort sein könnten.

Der Erftverband ist laut dessen Sprecherin Luise Bollig nur für den Hochwasserschutz und die Pflege der Böschungen an der Swist zuständig. Größere Mengen von Scherben an der besagten Stelle unter der L 182 seien den Mitarbeitern bei der jüngsten Kontrolle am Montag nicht aufgefallen. Am gleichen Tag wurde das oben stehende Foto aufgenommen.