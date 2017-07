Deutsch-französische Partnerschaft

SWISTTAL-ODENDORF. Neues von der deutsch-französische Freundschaft zwischen Swisttal und Quesnoy-sur-Deûle: Die Georg-von-Boeselager-Schule in Heimerzheim plant einen Austausch mit dem Collège Saint Joseph-Saint André in Saint- André-lez-Lille.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 18.07.2017

Die Europaflagge und die deutsch-französische Freundschaft im Blick, waren rund 30 Mitglieder und Gäste am Vorabend des französischen Nationalfeiertags zum „Quatorze Juillet“ zur Feier des „Vereins zur Förderung der Partnerschaft zwischen Quesnoy-sur-Deûle und Swisttal“ im Zehnthaus zusammengekommen.

Das Büffet hatten sie selbst reichlich bestückt. Bei Gesprächen ließen sie den Besuch der französischen Partner in der Vorwoche Revue passieren und hielten Ausblick auf die nächsten Projekte. Wie die Vorsitzende Monika Wolf-Umhauer berichtete, hatte unter anderem das deutsch-französische Klarinetten-Duo Sophia S. (Solibieda) und Solène C. (Cerpac) nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Denn die beiden 14-jährigen Musikerinnen hatten via Internet Noten ausgetauscht, jeweils für sich daheim geübt und nach einer einzigen gemeinsamen Probe bereits am Abend gemeinsam gespielt.

Besonders dankte die Partnerschaftsvereinsvorsitzende der Heimerzheimer Schützenbruderschaft um ihren Brudermeister Werner Neubauer, die den Gästen aus Frankreich ein unterhaltsames Programm mitgestaltet hatte. So bereicherten die Gäste aus Quesnoy den Festzug der Schützen, die 20 Kinder – elf deutsche und neun französische – spielten vor Ort Boule oder Riesenmikado. Besondere Begeisterung der Erwachsenen gab es beim Schießen unter Anleitung auf dem Schießstand.

Apropos Kinder und Zukunft der deutsch-französischen Partnerschaft zwischen Quesnoy-sur-Deûle und Swisttal: Seit wenigen Tagen gibt es die Neuigkeit, dass die Georg-von-Boeselager-Schule in Heimerzheim und das Collège Saint Joseph-Saint André in Saint- André-lez-Lille einen Austausch planen. Angestoßen wurde diese Initiative bei der Vorbereitung des nächsten Treffens in Quesnoy am 11. November 2018 anlässlich des Endes des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren.

Dies vorzubereiten war auch schon das Ziel, das Catherine Mille, Vorsitzende der Amis de Swisttal in Quesnoy mit den Grußbotschaften der französischen Schülern an ihre deutschen Kollegen verfolgte – mit riesigem Erfolg, wie Monika Wolf-Umhauer berichtete. Im Zusammenhang mit der Überreichung dieser Botschaften durch Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner und sie selbst an die Schüler der nächsten Französischklasse der Georg-von-Boeselager-Schule, Schulleiterin Angelika Polifka und Barbara Ulbrich, bat die Französischlehrerin Barbara Bungter um eine Austausch-Schule. Da Quesnoy selbst keine weiterführende Schule hat, ließ der Partnerschaftsverein seine Kontakte spielen und binnen einer Woche war sieben Kilometer von Quesnoy entfernt in Saint-André-lez-Lille das Collège Saint Joseph-Saint André gefunden.