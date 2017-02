SWISTTAL-LUDENDORF. Ein ausverkauftes Haus melden die Ludendorfer Jonge zum Bunten Abend in der jeck geschmückten Bauhofhalle. Präsident Dirk Lüssem moderiert die Veranstaltung mit vielen Stars des Kölner Karnevals.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 12.02.2017

Es gehört zu den feststehenden Nachrichten im regionalen Karnevalsgeschehen: Die Veranstaltungen im Ludendorfer „Wellblechpalast“ sind immer ausverkauft ohne Aufrufe eines Vorverkaufs. Und das bunt verkleidete jecke Volk geht von der ersten Sekunde an ab wie Schmitz Katze. Garant dafür: das erstklassige Programm. Nicht anders als bei der Damen- und der Herrensitzung war es jetzt auch wieder beim „Bunten Abend“ der „Ludendorfer Jonge“.

Traditionell begrüßte „Jonge“-Vorsitzender Dirk Lüssem, kurz „Lü“ genannt, zum Auftakt auf der Bühne die befreundeten Tollitäten und Vertreter der befreundeten Vereine, begleitet von den Husarenbläsern aus Dom Esch. Ihnen folgte die Gruppe „Kölschraum“, die zum ersten Mal im Wellblechpalast beim Bunten Abend zu Gast war, wie Lü sagte. Und nach Stücken wie „Nur mit dir janz allein“ stimmten die Jecken mit ihrem Applaus seiner Feststellung zu, dass Kölschraum mit ihren „tollen eigenen Liedern öch jefalle hätt“.

Nahtlos ging es weiter mit den Rabaue, die die Veranstaltungen der Jonge schon seit 15 Jahren begleiten, so Lü. Allerdings sei es vier Jahre her, dass sie zuletzt beim Bunten Abend mit von der Partie gewesen seien. „Deshalb sind wir besonders froh und stolz, diese Topgruppe zur 'Prime Time' heute im Wellblechpalast begrüßen zu können“, freute sich Lüssem. Und die Jecken feierten die bestens aufgelegten Rabaue als weiteren Höhepunkt textsicher bei Hits wie dem „Insellied“ („Ich möcht‘ so gern mit dir allein“) oder „Ich liebe das Leben“.

Auf dem Programm des Bunten Abends standen auch die Stadtsoldaten Hennef, Die Filue, das Tanzcorps Original Matrosen vom Müllemer Böötche, die Kölsch-Fraktion und die Jungen Trompeter als Schlussnummer weit nach Mitternacht. Von Gottfried Gratzfeld und Josef Breuer vom Regionalverband Rhein-Sieg-Eifel im Bund Deutscher Karneval wurden die „Jonge“ Sebastian Schlösser und Christian Günter mit dem Verdienstorden in Bronze ausgezeichnet.