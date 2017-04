Landgericht Bonn

SWISTTAL/Bonn. Können Schilder altern? Ein Autofahrer rammte ein 18 Jahre altes Hinweisschild bei Swisttal. Das Land NRW forderte von Versicherung des Unfallfahrers den Neuwert für die demolierte Anlage - vergeblich.

Ist auch ein Straßenschild dem Alterungsprozess ausgesetzt? Das war die zentrale Frage in einem Rechtsstreit des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Versicherung eines Autofahrers, der im Vorgebirge ein solches Schild angefahren und völlig demoliert hatte. In zwei Instanzen vertrat das Land hartnäckig die Auffassung, dass ein Straßenschild nicht altere und deshalb auch vollständig von der Assekuranz ersetzt werden müsse. Doch erst vor dem Bonner Landgericht gab das Land klein bei.

Angefangen hatte alles bereits vor fünf Jahren, als ein Autofahrer an der Kreuzung der Kreisstraße 3 und Kreisstraße 61 in der Nähe von Swisttal-Heimerzheim morgens mit seinem Ford Transit so gegen das Hinweisschild für die Orte Rheinbach, Heimerzheim und Straßfeld knallte, dass der Mast abknickte und das Schild stark beschädigt wurde.

Der Landesbetrieb Straßen NRW musste für 4184,77 Euro eine ganz neue Anlage aufstellen und forderte vom Versicherer des Unfallfahrers die Erstattung der kompletten Schadenssumme. Der zahlte zwar, aber nur 70 Prozent, und machte geltend: Wir stehen zwar für den Schaden ein, aber wie in der Geschäftswelt üblich nach dem Grundsatz „neu für alt“ nur den Zeitwert mit 30 Prozent Abzug. Denn das Schild sei immerhin schon 18 Jahre alt, da es 1994 an der Kreuzung aufgestellt worden sei. Die generelle Lebensdauer eines Schildes betrage 20 Jahre, da es auch Witterungs- und Umwelteinflüssen ausgesetzt sei.

Das aber akzeptierte Straßen NRW nicht und verklagte den Versicherer auf Zahlung der Gesamtsumme mit der Begründung: Die „neu-für-alt-Regel“ gelte zwar für Autos, aber bestimmt nicht für Straßenschilder. Denn die alterten nicht. Außerdem sei ein solches Schild keines der vom Gesetz erfassten Gebrauchsgegenstände. Das sei schon dadurch bewiesen, dass es für Straßenschilder keinen Gebrauchtmarkt gebe. Sie seien vielmehr wie Leitplanken Wegzubehör und deshalb nicht marktfähig. Sie seien wertbeständig und würden auch nicht turnusmäßig ersetzt, da es keine Abnutzung gebe. Nur bei Beschädigungen würden sie ausgetauscht.

Doch wie das Amtsgericht Rheinbach, das die Klage nach Einholung eines Sachverständigengutachtens abgewiesen hatte, befand nun auch die 5. Bonner Zivilkammer: Die Klage hat keine Aussicht auf Erfolg. Denn laut Gutachter altern und verwittern Schilder sehr wohl im Laufe der Jahre. Würden sie das nicht tun, müsste man erheblich mehr uralte Schilder im Straßenbild sehen, so die Bonner Richter. Am Ende nahm das Land die Berufung zurück.

AZ: LG Bonn 5 S 71/16