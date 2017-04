Frau in Swisttal verprügelt

Auf der Straße Am Mattengraben in Ollheim wurde eine Mutter niedergeschlagen.

Swisttal. Die Bonner Polizei hat den Mann ermittelt, der im Verdacht steht, am Karsamstag in Ollheim eine Frau geschlagen und getreten zu haben, weil er sich durch die Klappergeräusche der Kinder gestört fühlte.

Nach dem Angriff auf eine 47-Jährige am Karsamstag in Swisttal-Ollheim hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Frau, die die Kindergruppe auf ihrem Klapperzug durch den Ort begleitete, musste mit Hämatomen und Prellungen im Krankenhaus behandelt werden.

In katholischen Gegenden ist es ein alter Brauch, dass Kinder am Samstag vor Ostern mit hölzernen Instrumenten klappernd durchs Dorf ziehen. Da von Karfreitag bis Ostersonntag die Glocken wegen des Todes Jesu schweigen, erinnern die Kinder die Gläubigen mit den Klappern um 6 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr an die Gebetszeiten. Eine Gruppe von sieben „Klapperkindern“ im Alter von sieben bis 15 Jahren war in Begleitung von zwei Müttern, 47 und 49 Jahre alt, gegen 18.20 Uhr auf der Straße Am Mattengraben unterwegs.

Der Fahrer eines schwarzen Porsches hielt neben der Gruppe an, beschwerte sich über die Lautstärke und drohte den Kindern und ihren Begleitern. Später griff er zusammen mit seiner Beifahrerin die 47-Jährige an, schlug auf sie ein und trat sie noch am Boden liegend. Jetzt hat die Polizei den Mann offenbar identifizieren können.

Der Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung richtet sich gegen einen 39-jährigen Mann aus Bonn. Laut Polizei konnte seine Identität zweifelsfrei ermittelt werden. Er erhält jetzt eine Vorladung zur Vernehmung. Auch die Bonner Staatsanwaltschaft ist in die Ermittlungen eingeschaltet. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Mittäterin dauern noch an. (ga)