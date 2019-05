Kirche in Odendorf

„Die Überführung der Buchhaltung aus der Kameralistik in die kaufmännische Buchführung geschah mit der Eröffnungsbilanz 2009. Dazu wird die Software MACH verwendet. Die Software ist immer so gut, wie sie mit einer zeitnahen und zutreffenden Buchhaltung 'gefüttert' wird. Die meisten Kirchengemeinden haben in der Zeit der Umstellung, in der es in der Tat in den Rendanturen Buchungsrückstaus gab, deshalb eher vorsichtig gewirtschaftet. Dass zehn Jahre nach der Umstellung die Software verantwortlich gemacht wird, verwundert. Was Fragen nach eventuellem Schadenersatz angeht: Viele Kirchengemeinden haben das Problem defizitärer Haushalte. Das liegt aber nicht an der Umstellung der Buchhaltung, sondern an einer unangepassten Ausgabepolitik. Insbesondere nicht refinanzierte Personalkosten sind hier als Kostentreiber zu nennen. Dass Lohnkosten in den letzten Jahren gestiegen sind, konnte jeder wissen und seine Ausgaben entsprechend anpassen. Sollten Schäden verursacht worden sein, muss dies im Einzelfall geprüft werden. Dann kann in der Folge auch geprüft werden, ob die Vermögensschadenversicherung hier eintritt. Die Hauptabteilung Seelsorgebereiche hat bereits ein Beratungsgespräch zur Konsolidierung geführt. Die Kirchengemeinde hat relativ hohe nicht refinanzierte Personalkosten, die an dem komplexen Gebäudebestand hängen. An diesem strukturellen Defizit, mit dem Odendorf nicht allein dasteht, wird zu arbeiten sein. Für das gesamte Erzbistum Köln wird der Umgang mit den vielen Immobilien eine große Zukunftsherausforderung sein.