29.01.2017 SWISTTAL-STRAßFELD. Die Gemeinde Swisttal bedankt sich mit einem Dankeschön-Abend in Straßfeld bei 70 Bürgern für ihr tatkräftiges Engagement in der Flüchtlingshilfe.

Integration zu gestalten – eine Gesellschaftsaufgabe, die nicht allein vom Staat und den Verwaltungen geleistet werden kann. „Dazu braucht es Impulse und Initiative aus der Gesellschaft, das Engagement der Bürgerschaft“, weiß Swisttals Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner. In einer Dankeschön-Veranstaltung würdigte sie das große ehrenamtliche Engagement der Flüchtlingshelfer in der Gemeinde Swisttal.

Die freiwilligen Helfer, welche die zu uns Geflüchteten und bei uns Schutz Suchenden unterstützen, seien Helfer, Paten, Ratgeber, Begleiter, Zuhörer, Tröster, Unterstützer und Dolmetscher. „Sie zeigen die Stärke unserer Gesellschaft auf. Sie zeigen, dass unsere Gesellschaft offen ist, solange die freiheitlichen demokratischen Grundrechte und Werte beachtet werden. Sie leben vor, was unsere Gesellschaft auszeichnet: Offenheit, gegenseitiger Respekt und Toleranz“, sprach sie zu den rund 70 anwesenden ehrenamtlichen Helfern. Auf diese Weise seien sie auch Beispiele für unsere freiheitlich demokratisch geprägte Gesellschaft und die „besten Botschafter für uns in unserer Kommune“. Mit ihrem höchsten Lob verband sie auch den Appell, die Integration der Flüchtlinge in Swisttal weiter zu unterstützen.

Im Rahmen der Veranstaltung gaben Antje Dinstühler vom Kommunalen Integrationszentrum des Rhein-Sieg-Kreises sowie Iris Sauer und Silke Adamek vom Swisttaler Sozialamt aktuelle Informationen. Finanzielle Unterstützung erhielt der Förderverein Flüchtlingshilfe Swisttal in Höhe von 500 Euro von der VR Bank Rhein-Erft.

Der Verein zähle aktuell 29 Mitglieder, so der Vorsitzende Eberhard Müller-von der Bank. Konkrete Hilfe leiste der Förderverein bei der Unterstützung von Deutsch- und Integrationskursen sowie bei Schulbildung, Berufsqualifikation oder Studium. Weitere Mitglieder seien immer willkommen. Kontakt und Information unter 0 22 54/84 46 66. (Gerda Saxler-Schmidt)