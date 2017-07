Fünf Verletzte

Swisttal. Auf einem asphaltierten Feldweg im Bereich Weiherstraße fuhr ein 21-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in den Straßengraben. Sein Auto landete auf dem Dach.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2017

Fünf junge Männer zwischen 17 und 21 Jahren wurden verletzt, als sie am Sonntag gegen 1:50 Uhr im Auto unterwegs waren. Der 21-jährige Fahrer hatte die Kontrolle über den Wagen verloren. Aus Richtung Miel kommend fuhren sie in Richtung Rheinbach-Niederdrees als der PKW nach links von der Fahrbahn abkam und in den parallel verlaufenden Straßengraben kippte.

Ein Baum verhinderte wohl schlimmeres. Denn das Dach des PKW kippte gegen das Gewächs, wodurch - laut Polizei - ein seitlicher Überschlag verhindert wurde.

Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten. Rettungswagen brachten zwei der jungen Männer in die Uni-Klinik. Zwei weitere wurden in nahegelegenen Krankenhäusern behandelt. Der Fahrer erlitt laut Polizei nur leichte Verletzungen.

Ein Traktor zog das Auto aus dem Straßengraben. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2.000 Euro.