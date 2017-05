Interview mit Jetty Podt

Jetty Podt spielt am Sonntag auf der Orgel in der Kirche Sankt Martinus in Ollheim. FOTO: AXEL VOGEL

Swisttal-Ollheim. Auf der berühmten König-Orgel spielt die niederländische Organistin Jetty Podt. Im Gespräch erzählt sie über ihre Faszination zu historischen Instrumenten und das Konzert mit ihrer Tochter an der Violine.

Von Edgar Auth, 06.05.2017

Was werden Sie am Sonntag spielen?

Jetty Podt: Mittelpunkt des Programms ist ein Stück von Arvo Pärt, einem Komponisten aus Estland. Es heißt „Spiegel im Spiegel“. Das ist, als wenn man zwei Spiegel gegenüber setzt. Dann sieht man den nächsten Spiegel, aber man sieht auch den anderen Spiegel wieder und so entsteht ein Blick in die Unendlichkeit. Ich werde das Stück ganz in die Mitte platzieren, und dann will ich den Rest des Programms wie gespiegelt darumbauen. Meine Tochter Cecilia van Berkum spielt Violine. Sie wird auch bei der Sonate in G-Moll von Carl Philipp Emanuel Bach am Anfang und später bei der Sonate in D-Moll von Georg Friedrich Händel mitmachen.

Wie ist der Kontakt nach Ollheim zustande gekommen?

Podt: Heiner Meurs vom Pfarrgemeinderat hat mich angerufen. Er wollte eine Organistin einladen, die auch eine König-Orgel spielt. Ich war schon seit 25 Jahren Organistin in Nijmegen. Dann habe ich eine Konzertreihe an König-Orgeln gegeben – in Nijmegen, Kempen, Schleiden, Steinfeld und Düsseldorf. Ich hatte gehört, dass es in Ollheim eine Wiederentdeckung gegeben hat von einer kleinen, aber fast originalen König-Orgel.

Sie spielen oft auf König-Orgeln. Erkennen Sie in Ollheim Vertrautes wieder?

Podt: Das ist schwierig, in Worten auszudrücken. Es ist ein wenig wie die Mitglieder einer Familie. Man erkennt etwas Ähnliches, aber man sieht doch eine andere Person. So ist jede König-Orgel wie eine andere Person derselben Familie. Und in Ollheim gleicht das Geigenregister „Gambe“ der „Viola di Gamba“ in Nijmegen sehr.

Was empfinden Sie, wenn Sie auf so einer alten Orgel spielen?

Podt: Ich fühle mich zu Hause. Schon während meines Studiums in Arnheim haben wir viele historische Orgeln besucht und gespielt. Und wir durften auch darauf üben. So haben wir das sehr gut gelernt, schon im jungen Alter haben wir auf alten Instrumenten gespielt.

Kann man also davon ausgehen, dass die König-Orgeln Ihre Lieblingsinstrumente sind?

Podt: Ja, vor allem in Nijmegen, die kenne ich am besten. Das ist, wie wenn man einen Hund hat.

Dieses Klassische und Berühmte der Instrumente, hemmt Sie das eher oder inspiriert es Sie?

Podt: Das ist eine große Inspiration, eine große Freude. Je schöner die Orgel, desto mehr Freude. Das hängt auch nicht davon ab, ob ich das gewohnt bin, sondern ob es schön ist und gut funktioniert. Auch die Akustik ist wichtig. Wenn es eine schöne Akustik ist, kann man sich wie im Himmel wähnen.

Wie ist die Akustik in Ollheim?

Podt: Gut. Die Orgel passt hier gut. Sie ist klein. Für die Akustik darf sie nicht zu groß sein.

Die Orgel in Nijmegen ist ja größer und auch die Kirche ist größer.

Podt: Ja. Viel größer. In Ollheim habe ich ein Klavier und Pedal und elf Register, die Orgel von Nijmegen hat drei Klaviere, Pedal und 52 Register, sie ist also etwa viermal so groß.

Wie lange brauchen Sie, um sich auf so ein Instrument einzustellen?

Podt: Ich nehme mir gerne viel Zeit. Es gefällt mir besser, wenn ich ganz auf die Orgel eingestellt bin. Dann kann ich alle kleinen Unterschiede machen und im musikalischen Ausdruck am besten wiedergeben. Wenn ich die Orgel nicht so gut kenne, kann ich das auch, aber dann bin ich noch in der Probephase. Am Anfang macht man was, man spielt und man hört. Die Orgel hier ist nicht so groß, also brauche ich nicht so viel Zeit. Bei 50 Registern brauche ich Zeit, um diese alle kennenzulernen, auch die Kombinationen untereinander.

Die Orgel wurde erst kürzlich renoviert und 2014 neu eingeweiht. Finden Sie, dass sie dem Original noch entspricht?

Podt: Ich habe bisher nur ein wenig gespielt. Ich denke, dass es gut gemacht ist, aber wie das Original genau gewesen ist, das weiß niemand. Das ist auch das Problem in Nijmegen. Man hat etwas geändert und 100 Jahre später hat man wieder etwas geändert. Und es gibt so viele Faktoren, die den Klang beeinflussen. Eigentlich kann man sich dem Original nur annähern.

Wenn Sie vergleichen, sind Orgeln heute besser oder weniger gut, wie ist die Entwicklung?

Podt: Ja, sie sind heute besser als vor 50 Jahren. Nach dem Krieg gab es viel Arbeit für neue Orgeln, das ist gerade nicht die beste Zeit gewesen. Man machte viele große Konzertorgeln mit diesen elektrischen Sachen und so. Ich liebe historische Instrumente. Man weiß auch immer mehr von ihrer Entwicklung und Geschichte. Als sie in den 90er Jahren an der Orgel in Nijmegen gearbeitet haben, sagten sie: Sie können ruhig warten, in 20 Jahren weiß man immer mehr. Es gibt richtige Orgel-Historiker, die wissen ganz viel.

Spielen Sie oft zusammen mit Ihrer Tochter?

Podt: Das ist das erste Mal im Konzert. Früher habe ich sie begleitet, wenn sie irgendwo aufgetreten ist. Sie hat auch in ihrer Jugend viel mitgespielt, aber jetzt ist das eine erwachsene Sache.

Wie wirkt sich das Mutter-Tochter-Verhältnis auf die Musik aus?

Podt: Das ist etwas ganz Besonderes. Das habe ich mir vorher nie so denken können, dass es etwas wie Gleichseeligkeit gibt, gleiche Seelen. Das ist so nah. Ich spiele viel mit anderen Leuten zusammen. Da muss man sich immer ein bisschen kennenlernen. Mit ihr ist alles schon da. Das ist sehr schön. Es rührt mich tief. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen. Der hat einen Sohn, der Horn spielt. Und da ist das genauso. Und zwischen meinem Ehemann und meiner Tochter ist es genau so. Das haben er und ich untereinander nicht. Wir haben das beide gespürt.

Was würden Sie dem Ollheimer Publikum sagen?

Podt: Dass sie stolz darauf sein können, dass es so ein Instrument in ihrem Ort gibt. Viele König-Orgeln sind im Krieg verschwunden. Es gibt fast keine Originale mehr. Diese hier ist ziemlich originär. Man sieht, dass sie in gutem Zustand ist und dass das alles den Leuten hier gehört. Das ist ihre Geschichte. Und hohe Kunst. Ich versuche, ganz gut zu spielen.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Martinus, Breite Straße in Ollheim.

Die König-Orgel Die historische Christian-Ludwig-König-Orgel in der Kirche Sankt Martinus Ollheim ist über die Region hinaus bekannt. Der Kölner Orgelbauer des rheinischen Barocks wirkte im 18. Jahrhundert im nördlichen Rheinland. König hatte bereits die Orgel der Hofkirche Sankt Maximilian in Düsseldorf und die der Schlosskirche von Schleiden gebaut, sein Vater die des Klosters Steinfeld. 1768 fertigte er die heute in Ollheim stehende Orgel. Sie gilt als die am besten erhaltene von insgesamt etwa 30 König-Orgeln. Die wohlhabende Kölner Familie von Brackel zu Breitmar hatte das In-strument ursprünglich dem Kloster Schillingscapellen geschenkt, weil eine Familienangehörige dort Äbtissin geworden war. Als Schillingscapellen 1802 säkularisiert wurde, erwarb die Ollheimer Gemeinde die Orgel. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie mehrfach gewartet. Als König-Orgel eingestuft wurde sie in Ollheim jedoch erst am Gründonnerstag des Jahres 2011 durch Hans Wolfgang Theobald von der Bonner Orgelbau-Werkstatt Johannes Klais. Das Instrument wurde aufwendig überarbeitet und am 9. November 2014 anlässlich des Pa-tronatsfests neu eingeweiht. Zum 300. Geburtstag Christian Ludwig Königs wird die Organistin Jetty Podt aus Nijmegen am 7. Mai in der Reihe „Orgelkultur sonntags um 5“ zusammen mit ihrer Tochter Cecilia van Berkum (Violine) dort ein Konzert geben.