"Dinner for One" in Essig

02.01.2017 Swisttal-Essig. Bereits seit 2004 spielt das „Dinner for One“ auch im Josef-Bienentreu-Haus. Die Protagonisten sammeln bei der Aufführung Spendengelder. In diesem Jahr soll davon eine Ruhebank angeschafft werden.

Wie in jedem Jahr führte die Jugendgruppe Essig auch an Silvester 2016 den Sketch „Dinner for One“ oder „Der 90. Geburtstag“ im Josef-Bienentreu-Haus auf. Das Stück, das 1963 mit Freddie Frinton und May Warden erstmals vom NDR ausgestrahlt wurde, hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Am 31. Dezember wird es alljährlich von verschiedenen Fernsehsendern und in unterschiedlichen Fassungen übertragen. Live hingegen ist die Essiger Aufführung regional einzigartig.

Mit „Good evening Miss Sophie …“ begrüßt Bernd Großmann als Butler James seit 2004 am Silvesterabend seine Arbeitgeberin Miss Sophie – gespielt von Elisabeth Becher-Lemaire – auf der kleinsten Bühne Swisttals. Becher-Lemaire und Großmann verzichten dabei stets auf Eintritt, sammeln aber für einen guten Zweck. So konnten sie bisher mehr als 3500 Euro für verschiedene soziale Projekte zur Verfügung stellen

Nach einer mitreißenden Vorstellung, die mit viel Applaus bedacht wurde, konnten die Akteure erneut Spendengelder verbuchen. „Das Geld soll zusammen mit den Einnahmen aus dem Essiger Skatturnier für den Erwerb einer Bank eingesetzt werden, die ihren Platz ungefähr auf halber Wegstrecke zwischen Essig und Odendorf finden soll. Sie soll vor allem älteren Bürgern eine Rast auf dem Einkaufsweg von und nach Odendorf ermöglichen“, so die Ideengeberin Anne Schugt. Bürgermeisterin Kalkbrenner hat für den Aufbau der Bank bereits die Unterstützung der Gemeinde zugesagt. (Hans-Peter Fuß)