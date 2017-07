In Abflussgitter verfangen

Buschhoven. Seit mindestens 20 Jahre hat Gelbwangen-Schmuckschildkröte „Burga“ im Burgweiher in Buschhoven ihr Zuhause. Am Sonntag indes geschah "Burga" ein Missgeschick: Sie verfing sich im Abflussgitter.

Es hätte ein so schöner, entschleunigter Sonntag werden können für Nicole und Stefan Heyart aus Buschhoven. Wie wir allerdings am Dienstag gewahr wurden, gab es da einen gering gewichtigen Grund mit gelben Wangen: die Gelbwangen-Schmuckschildkröte „Burga“.

Das gut gepanzerte Kleinreptil lebt nämlich seit mindestens 20 Jahre im Burgweiher, zusammen mit ihrem treuen Lebensgefährten „Burgi“. Einem aufmerksamen Mitglied des Heimat- und Verschönerungsvereins Buschhoven entging glücklicherweise nicht, dass „Burga“ im Käfig zwischen Abflussgitter und Burgweiherwehr, versteckt im Schilf am Wasserüberlauf des Burgweihers gelegen, gefangen war.

Der Spaziergänger informierte Nicole Heyart, die Burgweiherwartin des Vereins. Und die wusste eine Rettung: ihren Ehemann Stefan. Behutsam näherte sich dieser in Schutzkleidung und mit Handschuhen der Schildkröte, hob sie vorsichtig an und setzte sie unversehrt im Burgweiher wieder aus. Augenzeuge Peter Haarhaus beobachtete, dass „'Burga' mit einem Riesenschlag“ der kräftigen Vorder- und Hinterbeine „blitzschnell im Wasser entschwand“ – und künftig um das Gitter im Burgweiher wohl einen sehr großen Bogen schwimmen wird.

Nun haben „Burga“ und „Burgi“ wieder Muße, sich am Burgweiher zu sonnen – wie sie es so gerne tun. Und in fünf Jahren könnten die Buschhovener die (inoffizielle) Silberhochzeit des Reptilienpaares feiern...