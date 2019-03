L182 in Straßfeld

SWISTTAL. Auf der L182 in Swisttal-Straßfeld ist in der Nacht zu Mittwoch ein Lkw in Brand geraten. Der Fahrer des Wagens versuchte zunächst sein Fahrzeug selbst zu löschen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.03.2019

Eine heißgelaufene Bremse ist offenbar ursächlich für einen Lkw-Brand in der Nacht zu Mittwoch auf der L182 in Swisttal-Straßfeld. Der Fahrer fuhr die Straße gegen 1.10 Uhr in Begleitung einer Beifahrerin entlang, als das unbeladene Fahrzeug in Brand geriet.

Versuche des Fahrers, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen schlugen fehl - die Feuerwehr musste eingreifen. Als die Wehrleute, die aufgrund zunächst nicht genau bekanntem Brandort sowohl aus Swisttal, als auch aus Euskirchen ausrückten, am Einsatzort eintrafen, standen die Plane sowie die Ladefläche des Lkw in Flammen.

Die Feuerwehr löschte den Brand, der nach ersten Informationen auch die Fahrbahn und den Seitenstreifen der L182 beschädigte.