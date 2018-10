Unfall in Swisttal

Ein Lastzug ist am Montagnachmittag auf der B56 mit einem Auto kollidiert.

Swisttal. Auf der B56 bei Odendorf ist am Montagnachmittag ein Lastzug mit einem Pkw frontal zusammengestoßen. Dabei wurde die Fahrerin des Autos schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer hatte einen Traktor überholt, als sich der Unfall ereignete.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.10.2018

Ein Lastzug ist am Montagnachmittag in Swisttal auf der B56 bei Odendorf mit einem Pkw zusammengestoßen. Gegen 14.45 Uhr bog eine Frau in einem VW Sharan aus Odendorf kommend über den Bendenweg rechts auf die B56, als ihr ein Lastwagen entgegenkam. Dieser war dabei, einen mit Rüben beladenen Traktor zu überholen, als er mit dem Pkw frontal zusammenstieß.

Die Fahrerin des VW wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei davon aus, dass der Lkw-Fahrer den Unfall verursacht hat.

Die B56 wurde teilweise gesperrt, der Verkehr aus Euskirchen kommend wird zurzeit einspurig am Unfallort vorbeigeführt. Der Verkehr aus Rheinbach kommend wird vor der Unfallstelle umgeleitet.

