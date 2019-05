Erweiterung der Grundschule

Die Grundschule soll im Mittelteil ein Obergeschoss bekommen, in dem Klassenräume und Toiletten Platz finden. Je nachdem, wie viel überbaut wird, sind sechs bis acht Räume möglich. Die bisherige Treppe im Gebäude wird entfernt und durch eine erweiterte Treppe mit Aufzug ersetzt. Die Stufen in der Aula erhalten eine Rampe, damit alle Etagen barrierefrei erreichbar sind. Die Gelegenheit soll auch genutzt werden, um Sanierungen unter anderem an Fenstern und der Fassade durchzuführen. In der kleinen Turnhalle sind Arbeiten an Böden und Sanitäreinrichtungen geplant. Baubeginn ist im Sommer 2020, insgesamt gehen die Planer von einem Jahr Bauzeit aus.

Während der Bauarbeiten muss die Grundschule umziehen. Die bisherige Lösung sieht einen zweistöckigen Containerbau oberhalb des Sportplatzes „In der Freiheit“ vor. Zur Straße hin sind Rad- oder Rollerständer geplant. Der Bereich zu den Nachbargrundstücken und hinter der Schule wird als Schulhof und Wiese eingezäunt. Nach den Bauarbeiten sollen die Container abgebaut und die Fläche in ihren Ursprungszustand versetzt werden.