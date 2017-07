Swisttal-Morenhoven. Sein Name ist Garant für Gänsehaut und Spannung. Keiner konnte das Publikum so geschickt manipulieren wie er: Regisseur Alfred Hitchcock war der Meister des Suspense. Das Ferien-Film-Festival der Morenhovener Kreativitätsschule zeigt vier Klassiker von ihm.

Fotoreporter L. B. „Jeff“ Jefferies – wegen eines Gipsbeins vorübergehend auf den Rollstuhl angewiesen – vertreibt sich den Tag damit, von seinem Fenster aus das Geschehen im Hinterhof einer Apartmentanlage in Greenwich Village zu beobachten. Sein Vergnügen wird zur Obsession, als er glaubt, Zeuge eines Mordes geworden zu sein, und vom Teleobjektiv – seinem „tragbaren Schlüsselloch“ – kaum mehr lassen kann.

Was L. B. „Jeff“ Jefferies da tut, würde man den meisten anderen als Stalking übelnehmen. Dass man ihm diesen Voyeurismus durchgehen lässt und – mehr noch – die Dinge mit seinen Augen zu sehen beginnt, könnte daran liegen, dass Alfred Hitchcock – der „Master of Suspense“ – die Hauptrolle seines Films „Fenster zum Hof“ (Rear Window) 1954 mit Publikumsliebling James Stewart besetzte.

"Fenster zum Hof"

Die Frau an seiner Seite ist mindestens ebenso aufregend wie sein Abenteuer im Sucher: Grace Kelly spielt die Karrierefrau aus der Park Avenue. Die kühle blonde Schönheit entwickelt aber im Laufe der 112 Minuten erstaunlich handfeste Qualitäten. Die erfrischend derbe Ausdrucksweise der Krankenpflegerin Stella (Thelma Ritter) tut das ihre dazu. Zwischen- und Untertöne wie Einsamkeit, Bindungsangst, Projektionen und Dualität geben dem Film psychologische Tiefenschärfe.

Eine gute Wahl also, das Ferien-Film-Festival der Morenhovener Kreativitätsschule mit einem Blick durch Jeffs Kamera zu starten. Das Fenster zum Hof öffnet sich am 26. Juli um 20 Uhr und ist Auftakt einer Reihe von vier ganz unterschiedlichen Meisterwerken des britischem Regisseurs, die jeweils mittwochs für fünf Euro im Kreaforum an der Vivatsgasse zu sehen sind.

"Vertigo"

Weiter geht es dort am 2. August mit einem spürbar dunkleren Stoff: „Vertigo“ (1958) aus dem Jahr 1958 wurde – im Gegensatz zu „Rear Window“ – bei seiner Uraufführung 1958 von Kritik und Publikum eher zurückhaltend aufgenommen. Heute zählt der Film zu Hitchcocks wichtigsten Arbeiten und hat nachfolgende Regisseure wie zum Beispiel David Lynch (Twin Peaks) inspiriert.

James Stewart und Kim Nowak spielen die Hauptrollen in dieser tragisch-mysteriösen Geschichte um Höhenangst, die Schatten der Vergangenheit, einen Selbstmord und einen perfiden Plan. Der pensionierte Polizist „Scottie“ Ferguson – damit beauftragt, die Frau eines alten Schulfreundes zu beschützen – konnte ihren Suizid wegen seiner Schwindelattacken nicht verhindern. Als er eines Tages, von seinem Versagen traumatisiert, die brünette Doppelgängerin der Verstorbenen kennenlernt, formt er sie zum Abbild der verstorbenen Geliebten und kommt so Schritt für Schritt der unfassbaren Wahrheit auf die Spur. Eine ebenso schwermütiger wie raffinierter und innovativer Film – allein Scotties Albtraumsequenzen haben seinerzeit Kinogeschichte geschrieben.

"Psycho" und "Die Vögel"

Zu Hitchcocks Klassikern zählt zweifelsohne auch der nächste Film der Reihe – „Psycho“ (1960) mit Anthony Perkins und Janet Leigh; zu sehen am 9. August. Die düstere Villa – wie auf Edward Hoppers Gemälde „House by the Railroad“ (1925) – die legendäre Szene in der Dusche, die Figur des scheu-schlaksigen Norman Bates mit einem mörderischem Geheimnis: All das hat in mehr als 50 Jahren nicht an Anziehungskraft verloren und wirkt auch oder gerade wegen der Schwarz-Weiß-Bilder noch immer bedrohlich.

Zum Abschluss des Morenhovener Hitchcock-Festivals am 16. August verfinstert sich der Himmel mit Scharen von Krähen. „Die Vögel“ (1963) mit Tippi Hedren und Rod Taylor – nach der gleichnamigen Kurzgeschichte der englischen Schriftstellerin Daphne du Maurier von 1952 – verbreitet veritablen Grusel. Und daran hat sich auch trotz der längst überholten visuellen Effekte nichts geändert.

Zumal Hitchcock sich vor allem auf die Spannung versteht, die sich aus der Geschichte der Figuren sowie aus den geheimen Ängsten des Zuschauers speist.

In „Die Vögel“ ist der Meister, der sich gern einen Kurzauftritt in seinen Filmen gönnte, übrigens als Kunde einer Zoohandlung zu sehen – bevor das schwarz gefiederte Unheil über den anfangs so beschaulichen Küstenort Bodega Bay hereinbricht.