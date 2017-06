Kunstprojekt

Swisttal. Der Künstler zieht Großbilder auf Planen und verschönert damit Gebäude. Die OGS in Odendorf ziert jetzt ein von den Kindern gestaltetes Blumenbild.

Von Tobias Zoporowski, 09.06.2017

Der Swisttaler Künstler Knut Reinhardt hat eine Mission: Er möchte Kunst im öffentlichen Raum erlebbar machen, sie in den Alltag der Bürger integrieren. Zu diesem Zweck hat der ehemalige Lehrer gemeinsam mit seiner Frau Ingrid das Projekt „ART4Swisttal“ ins Leben gerufen. Würde man dieses Ansinnen banal mit dem Vorhaben, überall in der Stadt Hauswände zu bemalen, gleichsetzen, täte man dem lobenswerten Ansatz indes unrecht. Im Kern stimmt das zwar, es geht aber um mehr: Reinhardt möchte Swisttal lebenswerter und „schöner“ machen, indem er brachliegende Hauswände sozusagen als Projektionsfläche für großformatige Kunst nutzt.

Um diese Idee voranzutreiben, hat das Ehepaar Reinhardt den Schulterschluss mit der Gemeinde gesucht, die ihrerseits Wandflächen öffentlicher Gebäude zur Verfügung stellt.

Zum Projektstart wurde nun ein auf wetterfeste Plane gezogenes Blumenbild an der Außenfassade der Offenen Ganztagsschule (OGS) am Zehnthof in Swisttal-Odendorf enthüllt, dass 19 Kinder der Klassen eins bis vier im Rahmen einer Projektarbeit unter der Leitung von Ute Kerstermann-Gockel nach Vorlage gestaltet hatten.

Dabei wurden die Blumen- und Pflanzenbilder der Kinder zu einem großen Kunstwerk zusammengefügt, das die Vielfältigkeit in der Grundschule symbolisieren soll. In nächster Zeit wird dieses Großbild von den Kindern der Schule noch erweitert, dann allerdings direkt auf der Hauswand.

Gelungener Einstieg

Swisttals Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner freute sich mit dem Ehepaar Reinhardt, der Schulleitung, den Lehrern und den Kindern der OGS über den gelungenen Einstieg in das Projekt, dass in Kürze weitere Kreise ziehen wird.

So wird in den nächsten Wochen ein weiteres Gemälde an der Fassade des Rathauses befestigt. Kalkbrenner: „Die Kinder haben mit ihren wunderschönen, kreativen Bildern dazu beigetragen, das Schulgebäude zu verschönern. Es freut mich sehr, dass die Schule am Zehnthof dieses Projekt engagiert unterstützt.“

„Kunstwerke an öffentlichen Gebäuden sind nur der Anfang“, ergänzt Künstler Reinhardt, der auch Ratsmitglied ist. „Wir möchten alle Swisttaler – Unternehmen, Institutionen und Privatleute – aufrufen, uns zu unterstützen und uns Flächen zur Verfügung zu stellen.“

Angst um seine Fassade muss dabei niemand haben: Die Gemälde können, wie an der Schule, auf Planen gezogen werden, die sich auch problemlos wieder entfernen oder gegen andere Bilder austauschen lassen.

Im September hatte Reinhardt bei den Kulturtagen ausgestellt.