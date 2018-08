Ferien in Swisttal

Swisttal-Dünstekoven. Ferienprogramm der Katholischen Jugendagentur in Dünstekoven bietet auch Ausflüge an. Das Ferienprogramm steht allen Jugendlichen aus der Region und auch Flüchtlingen im Alter von 13-27 Jahren ohne Anmeldung offen.

Von Svenja Burgschat, 03.08.2018

Das Geräusch von kreischenden Sägen, dumpfen Hammerschlägen und rotierenden Schleifmaschinen erfüllte am Nachmittag das Umfeld der Kirche in Dünstekoven. Denn auch die rekordverdächtige Hitze konnte die Jugendlichen, die am Ferienprogramm der Katholischen Jugendagentur teilnehmen, nicht davon abhalten, ihr handwerkliches Geschick unter Beweis zu stellen. Ihr Projekt: den alten Bauwagen im Garten des Offenen Treffs (OT) wieder auf Vordermann zu bringen.

Und sie haben sich einiges vorgenommen. Das Dach muss repariert und der Rostschutz aufgetragen werden. Zudem soll der Bauwagen auch ein Fenster erhalten, der Fußboden soll mit Holzdielen ausgelegt werden. Wenn die „groben“ Arbeiten abgeschlossen sind, dann soll das Äußere des Wagens bemalt werden.

Und im Inneren mit Sitzmöglichkeiten und einem Tisch ausgestattet werden. Sozialpädagoge Thomas Kühler, der das Projekt betreut, erklärt: „So kann man den Garten auch bei schlechtem Wetter nutzen.“ Und dann ist da noch das Fernziel: Der Wagen soll mittels einer Photovoltaikanlage mit Strom versorgt werden und, wenn möglich, einen kleinen Ofen erhalten, damit er auch im Winter zur Verfügung steht.

Möglichkeit, bei der Gestaltung des Gartens mitzubestimmen

Eine eigene Wasserversorgung gibt es bereits. „Der Garten ist ein Ort der Begegnung“, so Kühler. Er werde von Einheimischen und Geflüchteten ganz unterschiedlicher Altersgruppen gemeinsam genutzt.

Wichtig ist dem Projektleiter, dass die Jugendlichen so die Möglichkeit hätten, bei der Gestaltung des Gartens mitzubestimmen. Aber natürlich müssen die Jugendlichen im Ferienprogramm nicht nur arbeiten – in der kommenden Woche stehen unter anderem noch verschiedene Ausflüge an. So werden die Teilnehmer beispielsweise einen Escape-Room in Bonn besuchen. Abends wird außerdem gemeinsam gegrillt. Das Ferienprogramm steht allen Jugendlichen aus der Region und auch Geflüchteten im Alter von 13-27 Jahren ohne Anmeldung offen.

Das Programm für Kinder ist bereits abgeschlossen. Die Sechs- bis Zwölfjährigen besuchten unter anderem das Odysseum in Köln und das Bubenheimer Spieleland in Nörvenich. Einen Tag verbrachten sie komplett im Wald. Angesichts des Wetters der absolute Renner: eine große Wasserschlacht.