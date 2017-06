Junggesellen und Eisenmänner

Swisttal-Buschhoven. Partystimmung auf dem Toniusplatz in Buschhoven: Zwei Tage lang feierte der Junggesellenverein sein Junggesellenfest. Eingebunden darin war auch der Ironman der "Männer von Flake".

Von Susanne Träupmann, 13.06.2017

Der Toniusplatz im Ausnahmezustand: zwei Tage lang war auf dem Buschhovener Dorfplatz Party angesagt. Zum dritten Mal fand am Samstag und Sonntag das örtliche Junggesellenfest des erst vor sechs Jahren gegründeten Vereins – einer Neuauflage des örtlichen Junggesellenvereins (JGV) nach rund 60 Jahren Pause – statt. „Wir wollten das Brauchtum der Junggesellen wieder in den Ort bringen“, erklärte Philipp Velten, Gründungsmitglied und seit vier Jahren Präsident.

Schon die Party am Samstag war mit 400 Besuchern im Festzelt bestens besucht. Das Duo Pures Glück aus Ruppichteroth sorgte mit seinem Discosound für die richtige Stimmung. Besonders der Hit „Norderney“ aus dem Jahr 2014 heizte die Begeisterung der Gäste an. Den traditionellen Kampf um den Meterbierpokal, bei dem zwölf befreundete Vereine aus den Swisttaler Ortsgemeinden und dem Vorgebirge mitmachten, entschieden die Odendorfer Junggesellen mit Entschlossenheit und Siegeswillen für sich.

Sonntag im Zeichen der Familie

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Familie. Kinderschminken und Hüpfburg unterhielten die jüngeren Besucher, bei Kaffee und Kuchen konnten sich die Älteren austauschen. Höhepunkt des Vormittags war allerdings der Ironman-Wettbewerb, den „die Männer von Flake“, eine Abteilung von Hertha Buschhoven, organisiert hatten.

Der Zusammenschluss von Familienvätern – erkennbar in ihren einheitlichen roten T-Shirts – trifft sich jeden Sonntag auf dem Sportplatz zum Kicken. „Wir versuchen, Veranstaltungen, die es schon gibt, mitzugestalten und hier und da etwas Besonderes zu liefern. Und da wir seit einigen Jahren am zweiten Juniwochenende den Ironman veranstalten, haben wir uns überlegt, dieses Event mit den Junggesellen gemeinsam durchzuführen“, erklärte Malte Sinß als Häuptling der „Männer von Flake“.

Zum vierten Mal

Zum vierten Mal startete in diesem Jahr der Ironman, an dem sich – trotz hochsommerlicher Temperaturen – 95 Männer, Frauen und Kinder beteiligten und dabei nicht nur eine Strecke von 8,24 Kilometern bis zum Eisernen Mann Richtung Alfter liefen, sondern noch im Zielbereich 25 Meter Roller fahren und durch ein Planschbecken gehen mussten. „Damit haben wir die Disziplinen Laufen, Radfahren und Schwimmen für den Ironman abgedeckt. Allerdings - die Teilnahme ist keine Vorentscheidung für den richtigen Ironman“, so Sinß schmunzelnd.

Die Teilnehmer des Wettkampfs konnten nach dem Lauf an einer Verlosung teilnehmen. Als ersten Preis erhielt Andrea Lenhart ein Mountainbike überreicht, dass ein örtliches Fahrradgeschäft gesponsert hatte. Die ersten drei Plätze des Ironman belegten bei den Männern: Christopher Glogau, Simon Fassbender und Evhenij Melnik, bei den Frauen Nina Denk, Melanie Frenken, Gabriele Zienke sowie bei den Kindern Jonas Groel (12), Konrad Hering (15) und Leon Stanke (16). Das schnellste Mädchen war Franziska Schiepek (16), die als Gesamtdritte ins Ziel einlief.