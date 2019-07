Swisttal und Euskirchen werden laut e-regio vornehmlich von den Wasserwerken Heimerzheim und Arloff versorgt. Durch die heißen Temperaturen sei die Abnahmemenge am Mittwoch rund doppelt so hoch wie normal gewesen. Durch Bewässerung der Gärten und Duschen sei die Abnahmemenge am Abend sprunghaft angestiegen. Das Wasserwekr Arloff konnte den Ausfall des Werkes in Heimerzheim nicht komplett kompensieren.