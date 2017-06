Rettungswache Heimerzheim

Swisttal-Heimerzheim. An der Kölner Straße in Heimerzheim rollen nach Pfingsten Baumaschinen an. Dann beginnen die Bauarbeiten für eine neue Rettungswache, die Mitte 2018 bezugsfertig sein soll.

Bereits nach Pfingsten beginnen die Bauarbeiten für die neue Rettungswache an der Kölner Straße in Swisttal-Heimerzheim, wie Katja Eschmann, Pressesprecherin des Rhein-Sieg-Kreises, am Freitag sagte. Rund 3,4 Millionen Euro nimmt der Kreis als Träger des Rettungsdienstes in die Hand, um bis Mitte 2018 einen modernen und zukunftsfähigen Rettungsstandort zu errichten. Von der neuen Wache aus werden dann neben einem Großteil der Gemeinde Swisttal auch Teilbereiche der Stadt Bornheim und der entsprechende Abschnitt der A 61 versorgt werden.

Auf einer Nutzfläche von rund 630 Quadratmetern entstehen ein Aufenthaltsbereich mit Kochmöglichkeit, Sanitär- und Umkleideräumen, einem Schulungsraum, notwendigen Lagerflächen sowie einer Fahrzeughalle für die Rettungswagen.

Acht Ruheräume bieten den Rettern während der einsatzfreien Zeiten Rückzugsmöglichkeiten. Eingerichtet wird außerdem ein Schulungsraum für bis zu 20 Personen. Dort können zukünftig beispielsweise die für die Rettungssanitäterausbildung notwendigen Lehrveranstaltungen stattfinden.

Drei Büroräume bieten außerdem Platz für Verwaltungstätigkeiten. In der etwa 240 Quadratmeter großen Fahrzeughalle können vier Rettungswagen abgestellt werden. Eine separate Waschhalle ermöglicht die Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge vor Ort.

Energiemerkmale wie ein Passivhaus

Die vom Bonner Büro Koenigs Rütter Architekten im Auftrag des Rhein-Sieg-Kreises entwickelte Planung setzt auf einen einfachen Baukörper, der alle Funktionen auf einer Ebene und unter einem durchgehenden, flachen Dach unterbringt.

Die energetischen Kennwerte der Wache werden laut Eschmann nahezu Passivhausanforderungen erfüllen. Hierzu erhalten die Außenbauteile eine über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Wärmedämmung, eine Lüftungsanlage wird einen großen Teil der Wärmeenergie aus der Abluft zurückgewinnen. Eine Photovoltaikanlage liefert ferner rund ein Drittel des Energiebedarfs.

Die neue Heimerzheimer Wache löst den bisherigen, auf zwei Gebäude verteilten Standort an der Schützenstraße ab (der GA berichtete). Dieser war zwischenzeitlich mit provisorischen Raumcontainern erweitert worden, um kurzfristig den dringlichsten Raumbedarf, den der 2012 fortgeschriebene Rettungsdienstbedarfsplan identifiziert hatte, decken zu können.

Ein dauerhafter Ausbau schied aufgrund des geringen Flächenangebots, der ungünstigen baulichen Situation und der fehlenden Erweiterungsmöglichkeiten jedoch aus. Die jetzige Planung für die Rettungswache berücksichtigt bereits eine potenzielle weitere Erhöhung des Raumbedarfs, die sich mit der aktuell anstehenden erneuten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans abzeichnet.