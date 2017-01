Wahl in Swisttal

25.01.2017 Swisttal. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend den 52-jährigen Bornheimer Hans Dieter Wirtz zum Beigeordneten in Swisttal gewählt.

Der Gemeinderat wählte den 52-jährigen Verwaltungsrat der Stadt Bonn am Mittwoch in geheimer Abstimmung mit 31 Ja-Stimmen, fünf Ratsmitglieder votierten gegen ihn. Damit setzte er sich in einem Kreis von ursprünglich 27 Bewerbern durch. In einem Auswahlverfahren eines Personalmanagement-Unternehmens war außer Wirtz noch ein weiterer Kandidat übrig geblieben, auf den zwei Stimmen fielen.

Wirtz gehört seit 2004 dem Bornheimer Stadtrat an. Von 2005 bis 2011 führte er die CDU-Fraktion. Nun wird er sein Ratsmandat in Bornheim niederlegen und auch nicht mehr für den CDU-Vorstand kandidieren.

Wann Wirtz sein neues Amt antritt, ist noch nicht klar. Dies wird davon abhängen, wann er seinen jetzigen Arbeitgeber, die Stadt Bonn, verlassen kann. Wirtz wird unter anderem für Finanzen, Schulen, Wirtschaftsförderung, Kinder und Jugend, Soziales, Feuerwehr und Sport zuständig sein. (Gerda Saxler-Schmidt, Hans-Peter Fuß)