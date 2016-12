Kultur in Swisttal

21.12.2016 SWISTTAL. Die „Swisttaler Kinotage“ bieten bis Ende März Filmspaß in allen Teilen der Gemeinde. Alle Termine in der Übersicht.

Winterzeit ist Kinozeit – und das jetzt sogar in zehn Swisttaler Ortschaften, bei freiem Eintritt und mit frischem Popcorn und einem Getränk zum Preis von einem Euro. Echtes Kino-Feeling also, nahezu gratis. Möglich macht dies die neue Reihe „Swisttaler Kinotage“, die die Gemeinde gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendring (KJR) realisiert.

„Im Jugendforum kam von den Kindern und Jugendlichen ganz klar der Wunsch nach einem Kino. Auch von den Grundschulen und der Sekundarschule haben wir Briefe mit diesem Wunsch erhalten“, sagte Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner. Anstelle eines nicht zu realisierenden festen Kinogebäudes sei die Idee entstanden, Kino in die einzelnen Ortsteile zu bringen. So wird bis März nächsten Jahres nun in allen zehn Ortsteilen im Rahmen der „Swisttaler Kinotage“ jeweils ein attraktiver Film für Kinder und Jugendliche gezeigt, dessen offizieller Titel jedoch aus rechtlichen Gründennicht genannt werden darf.

Damit dies möglich wurde, galt es zunächst, die komplexen rechtlichen Vorgaben zu klären und die technische Ausstattung zu beschaffen: Die defekte Leinwand der Gemeinde musste ersetzt werden. Beamer, Blu-Ray-Player und professionelle Verstärker wurden von einer Band organisiert. Weiterhin schaffte der KJR eine eigene Popcorn-Maschine an, die künftig auch an die Vereine verliehen werden soll, so der KJR-Vorsitzende Karl-Heinz Müller. Gefördert werden die „Swisttaler Kinotage“ von der Städte- und Gemeindestiftung der Kreissparkasse Köln (KSK), dem KJR und dessen Förderverein sowie dem Rhein-Sieg-Kreis. Nach dem Start am gestrigen Sonntag im Dorfhaus Miel geht es weiter.

Mittwoch, 28. Dezember, 17 Uhr, Dorfhaus Ludendorf: Film über eine Häsin, die als Polizistin mit Hilfe eines ausgefuchsten Betrügers einen großen Fall aufdeckt.

Freitag, 30. Dezember, 17 Uhr, Dorfsaal Straßfeld: Verfilmung der Serie um zwei beste Freundinnen und ihren Pferden Amadeus und Sabrina.

Sonntag, 15. Januar, 16 Uhr, Mensa Sekundarschule Heimerzheim: Film über die turbulente Klassenfahrt eines Ex-Häftlings mit seiner Klasse nach Thailand.

Freitag, 3. Februar, 17 Uhr, Alte Schule Dünstekoven: Film, der zeigt, wie sich Haustiere verhalten, wenn ihre Besitzer nicht da sind.

Freitag, 17. Februar, 17 Uhr, Dorfhaus Essig: spannender Film über die Rettung eines Pferdehofes durch ein Mädchen.

Freitag, 3. März, 17 Uhr, Turnhalle Grundschule Buschhoven: Film, der zeigt, wie ein Mädchen mit der Alzheimer-Erkrankung ihres Großvaters umgeht.

Sonntag, 5. März, 16 Uhr, Dorfhaus Morenhoven: Film über die besondere Beziehung eines Ex-Häftlings zu einem querschnittsgelähmten reichen Mann.

Freitag, 17. März, 16 Uhr, Dorfhaus Ollheim: Film, der zeigt, wie und warum Dorie auf Marlin traf und ob sie ihre Familie auch ohne seine Hilfe wiederfindet.

Sonntag, 26. März, 17 Uhr, Dorfsaal Odendorf: Film über einen Schüler, der versehentlich seine Lehrerin schrumpft.

