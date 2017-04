Müntefering besucht Heimerzheim

SWISTTAL-HEIMERZHEIM. In einem ebenso unterhaltsamen wie ernsthaften Kamingespräch mit dem SPD-Landtagskandidaten Folke große Deters ließen die beiden sozialdemokratischen Urgesteine Franz Müntefering und Hermann Leuning ihre Zuhörer in Heimerzheim an ihren Ansichten und Einsichten, Lebensereignissen und Lebenserfahrungen teilhaben.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 10.04.2017

Zwei, die nicht nur viel zu erzählen, sondern auch viel zu sagen haben: Franz Müntefering, seit 51 Jahren Mitglied der SPD, unter anderem deren früherer Bundesvorsitzender, Vizekanzler, Bundesverkehrsminister und Bundesarbeitsminister, und Hermann Leuning, Ortsvorsteher von Heimerzheim, seit „gefühlten 70 Jahren“ Mitglied der SPD, stellvertretender Vorsitzender der Awo Swisttal, früherer Swisttaler Ratsherr, pensionierter Feuerwehrmann und ehemaliger Zehnkämpfer. In einem ebenso unterhaltsamen wie ernsthaften Kamingespräch mit dem SPD-Landtagskandidaten Folke große Deters ließen die beiden sozialdemokratischen Urgesteine, die sich über Jahrzehnte auf verschiedenen Ebenen gesellschaftlich und politisch engagiert haben, ihre Zuhörer im voll besetzten Restaurant Klosterstuben an ihren Ansichten und Einsichten, Lebensereignissen und Lebenserfahrungen teilhaben.

Der Anlass: In diesem Jahr lädt die SPD am 1. Mai zum 40. Mal zur zentralen linksrheinischen Kundgebung auf den Velten-Platz ein und deren Mitinitiator und Mitorganisator Hermann Leuning blickt im Mai seinem 80. Geburtstag entgegen. Für ihn war klar: „Die Maikundgebung findet hier statt, solange ich kriechen kann.“

Dabei ging es am Anfang für ihn als „Sozi“, Sohn eines Hüttenmanns aus dem Ruhrgebiet, im „schwarzen“ Heimerzheim doch recht abenteuerlich zu: „Wir haben die Plakate nachts aufgehängt, da gingen dann oft die Fenster auf und es hieß: 'Hau bloß ab, die reißen wir morgen sowieso wieder ab.'“ Auch Müntefering hielt diese Tradition aus der Arbeiterbewegung keineswegs für überholt. Solche Foren brauche man, auch für das politische Gespräch. Denn: „Richtig lernen tust du, wenn du mit anderen sprichst.“ Der 1. Mai müsse eine selbstverständliche Tradition bleiben, sie sei ein selbstverständlicher Wert, schließlich sei „die rote Fahne die wichtigste Farbe.“ Und er zog einen Vergleich mit einem Bonmot: „Parteien sind ja auch säkulare Kirchen. Wir haben alles gewagt, außer Weihrauch.“

In diese Richtung ging auch Leunings Beschreibung seines Ehrenamtes als Ortsvorsteher: Nicht nur, dass er als SPD-Mann – 20 Jahre zuvor noch undenkbar – als engagierter Heimerzheimer auch mit den Stimmen der CDU gewählt worden und seither Ortsvorsteher für alle Heimerzheimer sei. Zudem komme dieses Ehrenamt für ihn als beste Aufgabe gleich nach der des Papstes.

Auf die Frage von große Deters, was für sie einen guten Politiker ausmache, brauchten die beiden erfahrenen Politiker Müntefering und Leuning nicht lange nachzudenken. „Du musst die Angelegenheiten der Menschen ernst nehmen und versuchen, darauf Antworten zu finden, im Großen wie im Kleinen“, sagte Müntefering. Für Leuning war es „ganz klar die Ehrlichkeit: lieber weniger versprechen, dafür mehr halten.“

Beide Sozialdemokraten wollen auch angesichts ihrer jeweils fast acht Lebensjahrzehnte keinesfalls die Hände in den Schoß legen, sondern sich mit den „vernünftigen Jungen und den vernünftigen Alten unterhaken“, um die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie zu verteidigen und weiterzubringen. Auch im Alter, denn, so Müntefering: „Demokratie kennt keinen Schaukelstuhl, ob du 40 bist, 60 oder 80. Menschen können immer Dinge verändern und dafür sorgen, dass es immer ein bisschen besser wird.“