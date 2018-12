Grundschüler sammeln alte Handys

SWISTTAL. Die Gemeinde Swisttal hat den Innogy-Klimaschutzpreis vergeben. Ausgezeichnet wurde der "Sammeldrachen" für alte Handys und Druckerpatronen an der Grundschule Am Swistbach, der Begegnungsgarten in Dünstekoven und das Insektenhotel der Angelfreunde Swisttal.

Von Juliane Hornstein, 02.12.2018

Klimaschutz ist der Swisttaler Jugend ein wichtiges Anliegen. Was einige Kinder und Jugendliche leisten, ist nun mit dem Innogy-Klimaschutzpreis ausgezeichnet worden.

Auch in der Gemeinde stünde das Thema oft im Mittelpunkt, erklärte Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner. „Mit diesem Preis zeigen wir, was für unterschiedliche Möglichkeiten es gibt.“ Allerdings wurden für den zum zweiten Mal vergebenen Preis der Gemeinde und des Unternehmens Innogy SE leider nur drei Bewerbungen eingereicht.

Den ersten Platz machte die Umweltschutz AG der Grundschule Am Swistbach in Heimerzheim mit Lehrerin Andrea Hübel. „Das Besondere ist, dass die Ideen alle von euch kommen“, lobte Jurymitglied Hermann Schlagheck die Kinder der AG. So brachte eine Schülerin das Projekt „Sammeldrache“ an die Schule, bei dem alte Handys und Tonerpatronen gesammelt werden, andere bauten nachmittags Vogelhäuschen oder schrieben umfangreiche Referate. Die Schüler geben das Wissen im Sachkundeunterrichts an andere weiter.

Ebenfalls viel Eigeninitiative steckt im Projekt Begegnungsgarten in Dünstekoven, das den zweiten Platz belegte. Diesen Garten haben Geflüchtete und Jugendliche des Offenen Treffs Heimerzheim unter Leitung der Katholischen Jugendagentur gemeinsam angelegt. Sein Herzstück ist ein zwei mal drei Meter großer Schmetterling, der nicht nur Schatten spendet, sondern auch Wasser sammelt.

Die Jury verband das Preisgeld hier mit der Bitte, es für eine noch geplante Fotovoltaik-Anlage zu verwenden. Den dritten Platz errangen die Angelfreunde Swisttal mit einem großes Insektenhotel, das die Vereinsjugend gebaut hatte. Schlagheck betonte, dass andere Kommunen bei ähnlichen Preisen Beiträge junger Menschen oft schmerzlich vermissten.