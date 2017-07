SWISTTAL. Die Umwelt schützen und gewinnen: Die Gemeinde Swisttal und der Energieversorger Innogy rufen Bürger auf, sich mit Ideen und Konzepten zum Klimaschutz für den neuen Klimaschutzpreis zu bewerben. Es winken attraktive Preise.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 04.07.2017

Erstmals loben die Gemeinde Swisttal und der Energieversorger Innogy einen Klimaschutzpreis aus. Angeregt durch den „klimaneutralen Karnevalszug“ in Morenhoven sei die Gemeinde auf die Auslobung eines Klimaschutzpreises durch das Unternehmen Innogy aufmerksam geworden, so Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner. Gerade vor Ort seien in diesem Bereich viele Projekte denkbar. Und das nicht nur mit größeren Konzepten wie energieoptimierte Beleuchtung oder energieeffiziente Technik. „Auch für unsere Kindertagesstätten und Schulen bieten sich tolle Möglichkeiten für Umweltprojekte“, sagte die Bürgermeisterin. Und die Kinder wiederum seien prädestiniert, den Umweltschutzgedanken quasi als Multiplikatoren in die Familien zu tragen.

„Wir zeichnen vielfältige Projekte und Ideen zur Minderung heutiger Umweltbeeinträchtigungen und zur spürbaren Umweltverbesserung aus“, sagte Innogy-Kommunalbetreuerin Martina Meyer. So seien in der Vergangenheit zum Beispiel auch selbst gebaute Insektenhotels oder Winter-Futterbällchen für Vögel ohne Zusatzstoffe ausgezeichnet worden.

Hauptpreise und Sachpreise zu gewinnen

Ausgelobt sind drei Hauptpreise in Höhe von 500 Euro für den ersten, 300 Euro für den zweiten und 200 Euro für den dritten Preisträger. Darüber hinaus gebe es hochwertige Sachpreise für teilnehmende Gruppen, so Martina Meyer. Neben ihr bilden der interkommunale Klimaschutzmanager der sechs linksrheinischen Rhein-Sieg-Kommunen, Tobias Gethke, und Hermann Schlagheck, Vorsitzender der Projektgruppe „Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Klimaschutz“ die Jury.

Teilnehmen und zeigen, wie sie vor Ort die Umwelt schonen und sich für den Klimaschutz einsetzen, können einzelne Bürger, Vereine, Gruppen, Einrichtungen, Schulen, Klassen, Kitas, Institutionen oder Firmen. Die Bewerbung braucht keine besondere Form zu haben, eine kurze Beschreibung des jeweiligen Projekts, gerne mit Fotos, reicht aus. Das Projekt muss nicht abgeschlossen sein.

Die Bewerbungen sollten vom 1. September bis 13. Oktober 2017 eingereicht werden an: Gemeinde Swisttal, Fachbereich III/Gemeindeentwicklung, Stichwort: Klimaschutzpreis 2017, Rathausstr. 115, 53913 Swisttal.

Weitere Infos unter: www.innogy.com/klimaschutzpreis.