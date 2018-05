Polizeieinsatz in Swisttal-Heimerzheim

Swisttal-Heimerzheim. Bei der Mai-Party des Junggesellenvereins Heimerzheim ist ein Streit zwischen zwei jungen Frauen eskaliert. Insgesamt zählte die Bonner Polizei 17 Körperverletzungen in der Nacht zu Dienstag.

Wegen einer Schlägerei unter zwei Frauen wurde die Bonner Polizei in der Nacht zum 1. Mai nach Swisttal-Heimerzheim gerufen. Dort lief gerade das Maifest des örtlichen Junggesellenvereins Fidelitas auf vollen Touren, als es gegen 1.25 Uhr vor dem Festzelt auf dem Gottfried-Velten-Platz zu einem lautstarken Streit zwischen zwei jungen Frauen kam. Laut Polizei drehte sich die Diskussion um Fragen des Mai-Brauchtums.

Der Streit eskalierte derart, dass sich die Frauen gegenseitig schlugen. "Beide teilten aus, beiden steckten ein", so die Bonner Polizei. Bei der Auseinandersetzung wurde die 17-jährige Beteiligte leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wer die zweite beteiligte Frau ist, versucht die Polizei derzeit zu ermitteln. Es gab zahlreiche Augenzeugen. Nach dem Vorfall brach der Junggesellenverein die Veranstaltung ab.

Insgesamt zählte die Bonner Polizei in der Mai-Nacht in Bonn und dem linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis 17 Körperverletzungen. In der Mai-Nacht 2017 waren es lediglich neun.