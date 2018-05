Polizeieinsatz in Swisttal-Heimerzheim

Swisttal-Heimerzheim. Bei der Mai-Party des Junggesellenvereins Heimerzheim ist ein Streit zwischen zwei jungen Frauen eskaliert. Der Präsident des Junggesellenvereins stellt das Geschehen allerdings anders da als die Polizei.

Bei der Mai-Party des Junggesellenvereins Heimerzheim ist ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert. Wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen – 17 und 35 Jahre alt – wurde die Bonner Polizei in der Nacht zum 1. Mai nach Swisttal-Heimerzheim gerufen. Dort lief gerade das Maifest des örtlichen Junggesellenvereins Fidelitas auf vollen Touren. „Bis zu diesem Zeitpunkt war alles friedlich“, sagt Christian Euskirchen, der Präsident des Junggesellenvereins.

Dann sei es gegen 1.25 Uhr vor dem Festzelt auf dem Gottfried-Velten-Platz zu einem Streit zwischen zwei Frauen gekommen. Eine 17-Jährige habe in dem Streit schlichten wollen, sei dann aber von der 35-Jährigen so stark gewürgt worden, dass sie ohnmächtig geworden sei. Es habe also ganz klar ein Opfer und eine Täterin gegeben, so Euskirchen. Die Täterin sei dann weggelaufen.

Die Bonner Polizei hatte auch am Mittwoch noch keine Kenntnis von dieser Darstellung. Die Ermittlungen vor Ort und die Befragung von Zeugen hätten dies nicht ergeben, so ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Die Polizei spricht weiter davon, dass sich die Frauen, beide deutsche Staatsbürgerinnen, gegenseitig geschlagen hätten. „Beide teilten aus, beide steckten ein“, so die Bonner Polizei. Bei der Auseinandersetzung wurde die 17-jährige Beteiligte nach Auskunft der Polizei leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Von einer Ohnmacht sei vor Ort nicht die Rede gewesen.

Veranstaltung abgebrochen

Die zweite beteiligte Frau konnte in der Nacht von der Polizei nicht ermittelt werden. Inzwischen hat sie sich aber bei der Polizei gemeldet. Gegen beide Frauen ermittelt die Bonner Polizei nun wegen wechselseitiger Körperverletzung. Beide werden noch zu dem Vorfall vernommen.

Nach der Schlägerei brach der Junggesellenverein die Veranstaltung ab. Präsident Christian Euskirchen sagte, es sei schade, dass durch solche Vorfälle die Arbeit des Vereins für das Brauchtum beschädigt werde.

Insgesamt zählte die Bonner Polizei in der Mai-Nacht in Bonn und dem linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis 17 Körperverletzungen. In der Mai-Nacht 2017 waren es lediglich neun. Zu wie vielen Einsätzen die Polizei in der Region Rhein-Sieg ausgerückt war, ist noch unklar.