Autobahn gesperrt

Miel. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 in Höhe Miel ist am Freitagabend eine Frau ums Leben gekommen, eine weitere Person wurde schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.05.2018

Zwischen Peppenhoven und Miel in Fahrtrichtung Köln war ein Wohnmobil auf einen Lastwagen aufgefahren, der auf dem Seitenstreifen stand. Wie die Sprecherin der Feuerwehr Rheinbach, Katharina Knoch, mitteilte, sei die 79-jährige Beifahrerin beim Unfall gestorben. Der 78-jährige Fahrer des Wohnmobils wurde schwer verletzt.

Laut Autobahnpolizei Köln war dem LKW ein Reifen geplatzt, sodass er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Zudem sei die Karkasse, das tragende Gerüst im Gummireifen, vom LKW abgefallen und auf die Autobahn gerollt. Ob der Fahrer des Wohnmobils der Karkasse ausweichen wollte und es so zum Unfall kam, sei nicht geklärt, so die Polizei.

Schwerer Auffahrunfall auf der A61 in Höhe Miel Foto: Axel Vogel Ein Wohnmobil fuhr auf einen LKW auf.

Foto: Axel Vogel Ein Wohnmobil fuhr auf einen LKW auf.

Foto: Axel Vogel Ein Wohnmobil fuhr auf einen LKW auf.

Foto: Axel Vogel Ein Wohnmobil fuhr auf einen LKW auf.

Foto: Axel Vogel Ein Wohnmobil fuhr auf einen LKW auf.

Foto: Axel Vogel Das Wohnmobil geriet bei dem Unfall unten den Anhänger des Lastwagens.

Foto: Axel Vogel Ein Wohnmobil fuhr auf einen LKW auf.

Foto: Axel Vogel Das kaputte Rad am LKW.

Foto: Axel Vogel Das kaputte Rad am LKW.

Ein Rettungshubschrauber und ein Großaufgebot von Rettungskräften waren im Einsatz. Laut Laurenz Kreuser, Leiter der Feuerwehr Rheinbach, seien rund 68 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Der Fahrer, so Kreuser, sei in eine Klinik gebracht worden. Die Autobahn musste vollständig gesperrt werden. Nach rund zwei Stunden Einsatz begann die Polizei, den Verkehr einspurig am Unfall vorbei zu leiten.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis