Zusammenstoß bei Heimerzheim

Heimerzheim. Bei einem schweren Unfall auf der L 182 sind am Sonntagabend zwei Autos zusammengestoßen. Eine Frau wurde schwer verletzt, die Straße musste komplett gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.04.2018

Nach einem Unfall auf der L 182 musste am Sonntagabend eine Frau reanimiert werden. Zwei Fahrzeuge waren auf der Straße zwischen Heimerzheim und Großbüllesheim zusammengestoßen.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war ein roter Golf gegen 17.30 Uhr in Richtung Heimerzheim unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Der Golf, in dem zwei Frauen saßen, überschlug sich bei dem Unfall; das andere Fahrzeug mit vier Insassen landete im Graben. Eine der Frauen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Reanimation in ein Bonner Krankenhaus gebracht. Die anderen beteiligten Personen wurden leicht verletzt.

Im Einsatz waren rund 60 Einsatzkräfte sowie vier Rettungswagen, zwei Notarztwagen und zwei Hubschrauber. Die L 182 musste für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Sperrung soll der Polizei zufolge bis in den Abend andauern.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.

