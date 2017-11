Vier Menschen verletzt

Swisttal. Einen dramatischen Brand in einem Wohnhaus hat es am Donnerstagmorgen in Swisttal-Buschhoven gegeben. Flüchtlinge aus der Nachbarschaft und weitere Nachbarn retteten einen Familienvater und seine drei Kinder aus dem brennenden Haus.

Von Karsten Lettau, 30.11.2017

Wie der Pressesprecher der Feuerwehr Swisttal am Morgen mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen Viertel nach vier wegen eines Brandes in einem Doppelhaus in die Alte Poststraße in Buschhoven gerufen.

Das erste Obergeschoss stand in Flammen. Fünf Trupps mit schwerem Atemschutz waren zur Brandbekämpfung im Einsatz, weitere wurden zu Nachlöscharbeiten angefordert.

Beim Eintreffen vor Ort waren bereits vier Personen aus dem Gebäude gerettet worden. Alle vier waren durch eine Rauchgasvergiftung leicht bis mittelschwer verletzt und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Christel Eichmanns ist Ortsvorsteherin von Buschhoven und wohnt ganz in der Nähe. Sie war, durch Blaulicht und Sirenen alarmiert, an den Ort des Geschehens geeilt und sprach mit den Einsatzkräften. Sie berichtet, dass in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Wohnhaus sieben Flüchtlinge untergebracht sind. Zwei von ihnen hätten den Brand bemerkt. Zusammen mit Anlieger Frank Dähling und einem weiteren Nachbarn reagierten sie schnell und eilten zur Hilfe.

Einer der beiden Flüchtlinge soll der 29-jährige Mehvan Hassan Abdo aus dem Irak sein. Er berichtet, er habe zunächst die Hilferufe aus dem ersten Stock seines Nachbarn gehört. Als er nach draußen gegangen sei und gefragt habe, was los sei, habe der Junge im ersten Stock ihm gesagt, dass es im Haus brenne und unten noch sein Vater und seine Geschwister seien.

Mehvan habe dem Jungen versichert, Hilfe zu holen. Er habe Polizei und Feuerwehr alarmiert und sei anschließend mit einer Leiter zum Fenster des Jungen zurückgekehrt. Nach dessen Rettung seien auch der Vater und seine anderen beiden Kinder aus dem Haus befreit worden.

Laut der Ortsvorsteherin leben die Flüchtlinge seit etwa zwei Jahren in Buschhoven und sind sehr gut integriert und vernetzt. Sie hätten demnach auch gewusst, dass in dem Haus ein Vater mit drei Kindern wohnt. Zudem seien sie, so Eichmanns, aufgrund persönlicher Erfahrung gewissermassen "sensibilisiert" für Hilferufe und Notsituationen und hätten deshalb umgehend reagiert.

Die Feuerwehr Swisttal löschte das Feuer schließlich, nachdem zur Unterstützung eine weitere Drehleiter aus Rheinbach angefordert worden war.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.