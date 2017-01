Feuer in Swisttal-Heimerzheim

19.01.2017 SWISTTAL-HEIMERZHEIM. Die Feuerwehr ist am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand in die Pützgasse nach Swisttal-Heimerzheim ausgerückt. Dort brannte es in einem Einfamilienhaus.

Um 5.41 Uhr ist für 45 Feuerwehrleute aus Swisttal die Nacht zu Ende. "Zimmerbrand an der Pützgasse in Heimerzheim" lautet die Alarmmeldung.

Als die ersten Wehrleute wenige Minuten später am Einsatzort eintreffen, steht der Bewohner der Doppelhaushälfte, in der es brennt, schon am Fenster. Über eine Steckleiter retten die Feuerwehrmänner den 92-Jährigen. Er wird vorsorglich vom Notarzt versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Über die Ursache des Zimmerbrandes konnte Einsatzleiter Paul Buhl kurz nach dem Einsatz noch keine Angaben machen. Gegen 6.15 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Aus den Fenstern drang dichter Qualm. Um auch eventuelle Glutnester zu ersticken, wurde die Deckenverkleidung im stark verrauchten Zimmer entfernt.

Es waren insgesamt 45 Feuerwehrleute aus Heimerzheim, Dünstekoven, Ollheim, Straßfeld, Miel, Ludendorf und Odendorf vor Ort. Auch der Drehleiterwagen aus Bornheim wurde alarmiert, dann aber doch nicht benötigt. Laut Feuerwehrsprecher Christian Klein war die Zufahrt über die enge, oft zugeparkte Pützgasse unproblematisch. Alle elf Einsatzfahrzeuge seien durchgekommen. (Hans-Peter Fuß)