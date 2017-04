Sankt Katharina Dünstekoven

SWISTTAL-DÜNSTEKOVEN. Acht Monate musste die Kapelle Sankt Katharina in Dünstekoven unter anderem wegen Schimmelbefall und Statikproblemen saniert werden. Ab Ostersonntag können die Gläubigen ihre Kirche wieder nutzen.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 15.04.2017

In der Osternacht fliegen die Glocken aus Rom zurück in die Kirchen, um im Festgeläut an die Auferstehung Christi zu erinnern. Über diese Legende werden sich in diesem Jahr besonders die Dünstekovener freuen. Denn für sie wird sie wahr – zumindest, was den Teil des Festgeläuts anbelangt. Mit dem ersten Glockenschlag zur Festmesse am Ostersonntag um 8.30 Uhr wird die Kapelle Sankt Katharina wieder eröffnet, nachdem sie für acht Monate wegen dringend notwendiger Sanierungsarbeiten geschlossen war. „Unser erklärtes Ziel war die Wiedereröffnung zu Ostern. Diesen Zeitplan konnten wir einhalten“, sagt der beauftragte Architekt und ausgewiesene Fachmann für Kirchensanierungen, Bernhard Sauer vom Büro Pützfelderhof in Euskirchen-Billig.

Es riecht noch nach frischer Farbe im hell gestrichenen Innenraum. Der Clou: Die Bordüren im Gewölbe wurden exakt nachgemalt, vom vierstöckigen Gerüst aus. „Das Muster war vorgegeben. Die Schablonen hatten wir aufgehoben, denn wir heben alles auf, was wir in den Kirchen schon einmal gemacht haben“, sagt Erich Bonz, geprüfter Restaurator und Geschäftsführer der beauftragten Firma Malermeister Willi Zensen GmbH aus Euskirchen.

Andreas Niestroy, der sich mit Ehefrau Elisabeth die Küsteraufgaben teilt, ist immer noch beeindruckt, mit welcher Akribie die Kirchenmaler gearbeitet haben: „Da steckt wirklich Können dahinter.“ Damit der Innenraum der Kapelle Sankt Katharina möglichst lange in diesem hellen Erscheinungsbild erstrahlt, gibt es künftig Opferkerzen mit Ölfüllung. „Die sind rußärmer“, erklärt Niestroy.

Unter neuer Farbe und Putz verbergen sich viele Leitungsschlitze für die Elektrik der neuen automatischen Lüftung. Temperatur und Feuchtigkeit in und außerhalb der Kapelle werden erfasst und bei bestimmten Parametern wird automatisch gelüftet. „Wenn es draußen trockener ist als drinnen, gehen die Klappen auf, auch nachts“, erklärt Sauer vereinfacht. Auch die Fenster öffnen sich dann automatisch. Dies ist Teil der Maßnahmen zur Schimmelvorbeugung. Ebenso wie die Temperatur, die 16 Grad nicht mehr überschreiten darf. Die Gottesdienstbesucher der Eröffnungsmesse am Ostersonntag sollten sich also entsprechend kleiden. Was auch zur Schimmelvermeidung gehört, macht sich optisch bemerkbar: Es gibt keine Topfpflanzen mehr in der Kapelle. Das sei eine Vorgabe des Denkmalschutzes, so Niestroy: „Links neben dem Altar stand zum Beispiel eine große Palme, viele große Pflanzen wurden geschenkt. Aber jetzt dürfen wegen der Feuchtigkeit keine Topfpflanzen mehr aufgestellt werden.“

Wie berichtet, waren neben Rissen im Kapellengebäude Defekte an der Heizung festgestellt worden, die eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Kirchenraum zur Folge hatten. Die Belüftung erfolgte nicht automatisch, sondern von Hand. Im Mauerwerk waren Fugen ausgebröselt, durch die undichten Stellen zwischen den Backsteinen drang Wasser ein. Die schadhaften Fugen sind inzwischen erneuert, in die Dehnungsfugen wurde Bleiwolle geklebt, um die Bewegungen des Gebäudes aufzunehmen und so Risse zu verhindern. Farbunterschiede in den Fugen sind inzwischen schon optisch angeglichen. Hagelschäden wurden beseitigt, defekter Schiefer erneuert, defekte Scheiben in der Bleinetzverglasung ersetzt. Das Turmkreuz mit dem Wetterhahn wurde von einem Kunstschmied aus Dom-Esch neu feuerverzinkt und mit Blattgold überzogen, erklärt Sauer.

Größtes statisches Problem war die Tatsache, dass die Stützen der Orgelempore nur auf Bodenplatten standen und nicht im Fundament verankert waren. Nun stehen die Stützpfeiler festgemauert in der Erde. Die Gesamtkosten des Projekts betragen 550 000 Euro, davon trägt das Erzbistum Köln 70 Prozent, die Pfarrgemeinde Heimerzheim 30 Prozent. Nur für die Überarbeitung und Vergoldung des Turmkreuzes seien zusätzliche Kosten entstanden, so Sauer, die seien aber überschaubar.