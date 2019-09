80 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Swisttal. Am Sonntagabend ist es zu einem Brand in einer Halle des Entsorgungsunternehmens Hündgen in Swisttal-Ollheim gekommen. Die Feuerwehr war mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Erst vor wenigen Wochen gab es den letzten Feuerwehreinsatz dort.

Von Sebastian Fink, 02.09.2019

Mit rund 80 Einsatzkräften musste die Feuerwehr Swisttal am Sonntagabend zum Entsorgungsunternehmen Hündgen im Ortsteil Ollheim ausrücken. Wie Sprecher Christian Klein vor Ort mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 23.10 Uhr durch die Brandmeldeanlage des Müllentsorgers alarmiert. In einer Halle, in der Müll sortiert und gepresst wird, kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Brand.

Schon beim Eintreffen der Feuerwehr gab es eine starke Verrauchung der Halle. Allerdings hatte die automatische Löschanlage in der Halle bereits ausgelöst und den betroffenen Bereich mit Löschschaum geflutet. Die Feuerwehr konnte den Brand auch dadurch schnell unter Kontrolle bringen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Erst Anfang August hatte es einen kleineren Brand im Enstorgungsunternehmen gegeben. Auch damals war Müll in Brand geraten. Vor fast genau einem Jahr, im September 2018, hatte es dort einen Großbrand mit hohem Schaden gegeben.