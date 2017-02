SWISTTAL-BUSCHHOVEN. Nach nur knapp zwei Jahren seit der Gründung 2015 hat die KG Buschhoven schon 96 Mitglieder. Grund dafür ist, dass Männer, Frauen und Kinder gern gesehen sind, und dass die Karnevalisten keinem strengen Regelwerk folgen müssen, sondern sich einbringen können, wie es ihre Zeit erlaubt.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 15.02.2017

Von Null auf 96 in 21 Monaten – das ist rekordverdächtig. Und zugleich Bestätigung und Motivation für die Aktiven der jungen KG Buschhoven von 2015. Denn nach der Auflösung des Damenkomitees Buschhoven hatte es zunächst so ausgesehen, dass das jecke Karnevalsbrauchtum zum Erliegen kommen könnte.

Bis eine Handvoll Karnevalsverdötschte im Mai 2015 in Buschhoven eine Karnevalsgesellschaft aus der Taufe hoben. „Wir wollten unbedingt verhindern, dass es in der darauffolgenden Session nichts karnevalistisches in Buschhoven gegeben hätte“, blickt der erste Präsident der neuen KG, Michael Schäfer, zurück. „Wenn wir es nur eine Session hätten schleifen lassen, wäre es vorbei gewesen“, ist er sicher.

Und die nach so kurzer Zeit so große Zahl der Mitglieder macht ihn und seine Mitstreiter im Vorstand stolz: „Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so schnell so groß werden.“ Einen Grund für diesen Erfolg sieht Präsident Schäfer darin, dass die KG jetzt nicht nur für Damen, sondern auch für Herren offen ist, im Gegensatz zum früheren Damenkomitee. Zudem gelte der Grundsatz: „Nichts muss, aber alles kann.“ Danach können die Mitglieder mitmachen in dem Maß, wie sie es möchten, sie es zeitlich schaffen und es ihnen Spaß macht.

Ein Risiko, die Veranstaltungen personell zu stemmen, war das bislang nicht, sagt Schäfer: „Es waren immer genug Leute zum Arbeiten und zum Helfen bei unseren Veranstaltungen da, das hat gut geklappt.“ Mit ihren Karnevalsveranstaltungen hat die junge KG offenbar auch genau den karnevalistischen Nerv der Buschhovener Jecke getroffen: bei ihrem zweiten kölschen Mitsingabend zur Sessionseröffnung freuten sich die Organisatoren über ein ausverkauftes Haus in der Gaststätte „Zum Römerkanal“. Jecke aller Altersgruppen sangen und feierten mit „Ne Spetzboov“ und „Ne Frechdachs“.

Beim Kinderkarneval am 22. Januar ließen rund 100 bunt kostümierte Nachwuchsjecke das Schützenhaus Kopf stehen. Und der sonntägliche „Fastelovend am Morje“ am 29. Januar stellte die Organisationstalente vor eine Herausforderung: Eigentlich war das Pfarrheim Toniusplatz als Veranstaltungsort geplant. „Aber innerhalb von zehn Minuten waren wir beim Vorverkauf ausverkauft – und hatten noch circa 70 Leute auf der Warteliste“, erinnert sich Schäfer.

Da zahlte sich die gute Vernetzung aus: Ein schnelles Gespräch mit Peter Scheben von der Schützenbruderschaft konnte klären, dass das Schützenhaus zum Glück an dem Tag frei war, und der karnevalistische „Fastelovend am Morje“ wurde kurzerhand in die „Flintenarena“ verlegt.

Die Stimmung zündete unter anderem bei Op Zack, Die Blömcher, Die Kalauer, Dä Knubbelisch vum Klingelpötz, der Tanzgruppe „De Höppebeenche“, dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Buschhoven und dem Tambourcorps „Loreley“ Odendorf.

Und natürlich beim eigenen Nachwuchs. Auch den kann die KG Buschhoven von 2015 schon in reicher Zahl vorweisen. Dafür haben die drei im Corpstanz erfahrenen Tänzerinnen Pia Gohsen, Nina Braf und Katrin Kurpiela mit Aushängen in Kindergarten und Grundschule sowie mit Mundpropaganda gesorgt.

Nun tanzen neun Mädchen und ein Tanzoffizier in der Gruppe der Vier- bis Achtjährigen und zurzeit fünf Mädchen bei den Zehn- bis 15-Jährigen. Für beide Tanzgruppen sind schon weitere Interessierte angemeldet. Das Training startet nach den Osterferien.

Die Tanzgruppen sind übrigens die einzigen, die eine einheitliche Uniform tragen, gesponsert von Sascha und Joachim Heinen und genäht von Doro Weniger und Anke Kurscheid. Denn: „Bei uns gibt es keine Uniform, es gibt nur diesen karierten Stoff, aus dem sich jeder machen kann, was er will“, erklärt der Präsident. So haben sich Aktive daraus alles mögliche genäht: Kleider, Westen, Hosen, Röcke, Corsagen oder Fliegen. Dazu wird ein Karnevalsschiffchen getragen mit dem Vereinslogo des „Bertie“, der auch auf dem diesjährigen Orden zusammen mit dem Römerkanal abgebildet ist.

Termine Als nächstes lädt die KG Buschhoven zur Weiberfastnachtssitzung (Donnerstag, 23. Februar, 15.11 Uhr, Schützenhaus, Restkarten bei Blumen Lohmer Tonius-platz) und zum Zug am Sonntag, 26. Februar, ab 14 Uhr ein. Die Organisatoren Hans-Dieter Schäfer, Elke und Richie Becker kündigen 25 Zugnummern an, darunter zehn große Wagen und drei Musikgruppen. Für Musik und Kamelle sind die Aktiven der KG „kötten“ gegangen. Während die Tanzgruppen der KG als Tiere mit im Zoch sind, übernehmen die „Großen“ der KG den Kommentatorenwagen (ab 13 Uhr am Edeka-Parkplatz).