Autobahn gesperrt

Miel. Die A61 in Fahrtrichtung Köln ist derzeit wegen eines schweren Unfalls in Höhe Miel gesperrt. Beim Unfall ist eine Person ums Leben gekommen, eine weitere wurde schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.05.2018

Auf der A61 zwischen Peppenhausen und Miel in Fahrtrichtung Köln hat sich am Freitagabend ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Informationen ist ein Wohnmobil in einen LKW gefahren, der auf dem Seitenstreifen stand. Wie die Sprecherin der Feuerwehr Rheinbach, Katharina Knoch, mitteilte sei die Fahrerin des Wohnmobils beim Unfall gestorben. Der Beifahrer wurde schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber und ein Großaufgebot von Rettungskräften sind vor Ort. Die Autobahn musste vollständig gesperrt werden. Zurzeit staut es sich auf der A61 bis zur Ausfahrt Rheinbach. Wann der Einsatz beendet ist, ist unklar.

Weitere Informationen folgen.

