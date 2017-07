Swisttal-Ludendorf. Kunst im öffentlichen Raum erlebbar machen will das Künstlerehepaar Ingrid und Knut Reinhardt mit seinem Projekt „ART4Swisttal“. Mit Großbildern auf Planen werden triste Gebäude aufgehübscht. So jetzt das Rathaus in Ludendorf.

Von Monika Wimmeroth, 19.07.2017

Das Projekt „ART4Swisttal“ des Künstlerehepaars Ingrid und Knut Reinhardt findet am Swisttaler Rathaus seine Fortsetzung. Der Bauhof der Gemeinde installierte ein großformatiges Bild des Swisttaler Künstlers Knut Reinhardt. Das Kunstwerk mit dem Titel „Profillandschaft 1“ ist das erste in einer Werkreihe. „Das Projekt „ART4Swisttal“ ermöglicht es den Bürgern, Kunst im öffentlichen Raum zu erleben.

Die Besucher sehen ab sofort ein farbenfrohes Kunstwerk, wenn sie das Swisttaler Rathaus besuchen. "Ich wünsche mir, dass noch viele weitere Gebäude hinzukommen und mit Kunstwerken gestaltet werden können. Beim Ehepaar Reinhardt bedanke ich mich für diese kreative Idee und das neue Rathausbild“, sagte Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner. „Das Rathaus erhält mit diesem Kunstwerk eine faszinierende Eingangsatmosphäre. Jeder Besucher wird von dem farbenfreudigen Bild begrüßt. Das Bild steht für Lebensfreude und Lebendigkeit“, erklärte Knut Reinhardt.

Das Künstlerteam „robART“, Knut und Ingrid Reinhardt, möchte das aktuelle Kunstprojekt gerne fortsetzen: „Wir möchten alle Swisttaler – Unternehmen, Institutionen und Privatleute – aufrufen, uns zu unterstützen und uns Wandflächen zur Verfügung zu stellen.“ Angst um seine Fassade muss dabei niemand haben: Die Gemälde werden auf Planen gezogen und so an der Hauswand befestigt, dass sie sich auch problemlos wieder entfernen oder gegen andere Bilder austauschen lassen.

„Regionale Künstler können sich an dem Projekt beteiligen, indem sie ihre Bilder zur Verfügung stellen“, so Reinhardt. Zum Auftakt des Kunstprojekts war im Juni ein Werk mit Blumen- und Pflanzenbildern an der Grundschule am Zehnthof in Odendorf angebracht worden. Schüler der offenen Ganztagsschule hatten die Motive entworfen und zu einem Gesamtbild zusammengefügt.

Interessierte können sich mit dem Initiator des Projekts per E-Mail an email+ART4Swisttal@knutreinhardt.de in Verbindung setzen.