Swisttaler Köpfe

Ein Bild des Schreckens bot sich den Rettungskräften am 11. Januar 1985 auf der A 61 bei Swisttal-Miel. In der Kälte gefror der Löschschaum an den Unfallautos.

21.12.2016 SWISTTAL-MIEL. Der frühere Swisttaler Gemeindebrandmeister Balthasar Schumacher feierte seinen 75. Geburtstag. Als 18-Jähriger trat er der Mieler Feuerwehr bei und gründete 1965 die Mieler Jugendfeuerwehr.

Der schlimmste Einsatz war für Balthasar Schumacher der Nebelunfall auf der A 61 mit mehreren Toten und zahlreichen Verletzten. Das Datum, den 11. Januar 1985, hat er sofort präsent, wenn man ihn danach fragt. Er sagt: „Die Bilder von damals habe ich heute noch im Kopf.“

Der frühere Swisttaler Gemeindebrandmeister Balthasar Schumacher feierte jetzt im Kreis seiner Familie und einiger Feuerwehrkameraden seinen 75. Geburtstag.

Schumacher, den Freunde „Baltes“ nennen dürfen, arbeitete als junger Mann zunächst auf dem Bauernhof seiner Eltern. Dann wechselte er zur Landwirtschaftskammer nach Bonn, ehe er 1975 bei der Gemeindeverwaltung Swisttal anfing. Dort war er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2006 beim Ordnungsamt tätig.

Doch bekannt wurde er als Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Als 18-Jähriger trat er der Mieler Feuerwehr bei und gründete 1965 die Mieler Jugendfeuerwehr. 1967 wurde er Leiter der Mieler Feuerwehr und 1975 Gemeindebrandmeister von Swisttal. Dieses Ehrenamt führte er bis 2006. Zudem war er von 1980 bis 2001 stellvertretender Kreisbrandmeister.

Einen Schwerpunkt seiner ehrenamtlichen Arbeit setzte er in der Ausbildung

So leitete er nicht nur die Grundausbildungslehrgänge des Swisttaler Feuerwehrnachwuchses, sondern war auch 30 Jahre Kreisausbilder der Feuerwehr Rhein-Sieg und verantwortlicher Leiter der weiterführenden Lehrgänge auf Kreisebene sowie der gesamten Ausbildung im Kreis. Zusätzlich leitete er zwei Jahrzehnte die F3-Lehrgänge – die Schulungen für die Brandmeister-Lehrgänge – an der Landesfeuerwehrschule Münster, trug zehn Jahre die Verantwortung der Gefahrgut-Lehrgänge im Kreis, war stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes und gehörte dem Prüfungsausschuss für Brandmeister der Landes-Feuerwehr-Schule in Münster an.

Für seine Verdienste erhielt Schumacher 1985 das Feuerwehrverdienstkreuz in Gold und 1999 das Verdienstkreuz am Bandes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. In seiner Laudatio hob der damalige Landrat Franz Möller die wesentlichen Merkmale hervor, die das Engagement von Schumacher kennzeichnen: „Universelle Einsatzfreude zum einen und die Gabe, diese Einsatzfreude an andere weiterzugeben.“ Als Führungskraft sei er immer ein Vorbild gewesen. (Hans-Peter Fuß)